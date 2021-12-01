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Порошенко закликав до об’єднання антипутінські сили в Україні

1 грудня, 2021 середа
14:46
Новини Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав до об’єднання усі антипутінські сили в Україні

Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі з нагоди 30-ліття відновленої Державності і Свободи, пише пресслужба партії "ЄС". Порошенко наголосив – російська загроза  вийшла на якісно новий і набагато небезпечніший рівень.

"Сьогодні, так само як міжнародної солідарності, Україна потребує і національної єдності", – наголошує Петро Порошенко.

"Але як би тривожно не було,  як би нас, українців, не лякали, я хочу наголосити: нема жодних підстав для відчаю, для песимізму. Ми долали труднощі і в більш важкі часи, ми є оптимістами. І нас надихає здатність українців боронити свою землю, боронити свою державу і ключове – боронити свою свободу", – наголошує Порошенко.

"Нас надихає мужність наших воїнів протистояти зовнішньому ворогу. Нас надихає готовність творити справжню європейську, фантастичну державу Україну. Творення європейської України – це  те, що нас всіх безумовно обʼєднує, незважаючи на, можливо, різні підходи. А також впевненість в тому, що Україна має вистояти і, подолавши виклики, стати могутньою, об’єднаною, демократичною, європейською державою", – говорить п’ятий Президент.

"Після Революції Гідності, яка до речі по-справжньому розпочалася 1 грудня 2013 року, коли мільйони українців вийшли на Майдани по всій Україні протестувати проти несправедливості, проти спроби влади забрати в них і в країни майбутнє, ми почали писати нову європейську сторінку нашої незалежності", – нагадав Порошенко.

"Її авторами стали кожен з нас, і наші союзники, і друзі по обидва боки Атлантики", – говорить лідер "ЄС".

Порошенко наголосив, що саме Путін є головним ворогом України.

"І ми як державники готові докласти всіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб всі політичні сили всередині країни врешті-решт могли сконцентруватися на спільному плані протидій зовнішній агресії. Тому ми ще раз закликаємо владу до спільних дій заради вітчизни, до об’єднання зусиль, до міжнародних партнерів  ми звертаємося щодо всебічної підтримки цієї боротьби", – резюмує лідер партії "Європейська Солідарність".

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