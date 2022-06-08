Про це повідомив Петро Порошенко, який у Львові сів за кермо однієї з автівок, щоб доправити їх у столицю.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika. Брати по Зброї" реалізує масштабний проект із закупівлі пікапів для протитанкових підрозділів на передовій та іншої автотехніки. Наразі для українських воїнів придбано 49 пікапів, а також 12 вантажівок, 3 броньовані автівки та швидка.

"Ця прекрасна техніка – 12 нових пікапів, які були відвантажені якраз під час мого перебування в Роттердамі з митного складу, що за 60 км від Роттердаму, сьогодні прибула до Львова", – говорить Порошенко.

"Зараз ми колоною вирушаємо на Київ для того, щоб зробити з ними перетворення. Ці красиві автомобільчики будуть перефарбовані, на них встановлять кунги, генератори, шанцевий інструмент, встановлене ще спеціальне обладнання, яке дуже потрібне Десантно-штурмовим військам", – розповідає Порошенко.

Він говорить, що бійці на передовій дуже чекають на ці автівки – щоб встановити протитанкове обладнання й нищити загарбників.

"Це додасть нашим воїнам мобільності. Думаю, що буде дуже круто. А тих, хто в цьому бачить піар, ми закликаємо: робіть те саме, повторюйте. Більше доставляйте допомоги Збройним Силам України, підтримайте Збройні Сили України. Підтримайте Україну, підтримайте єдність України. Підтримайте міжнародну солідарність з Україною і постачання зброї", – говорить п’ятий президент.

Порошенко також повідомив, що у Великій Британій підписано контракт на постачання партії вантажівок для ЗСУ.

"Відкрию ще одну маленьку таємницю щодо підписаних в Англії документів. Я сподіваюся, що до 15 червня, протягом 7 днів, будуть відвантажені дуже гарні повноприводні вантажівки для наших ЗСУ. Це – вітання з Великої Британії. Зараз чекаємо тільки на отримання експортної ліцензії, але нас в британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко", – сказав Петро Порошенко.

"Ми робимо все можливе, щоб кожна з десантно-штурмових бригад отримала цю допомогу. Ми наростили обсяги закупівель. Хочу подякувати "Справі Громад", яка підвищує ефективність використання грошей волонтерів, які збирають кошти. Бо через наш проект до однієї гривні, яку ви передаєте "Справі Громад", додається ще одна гривня від нас з Мариною. І ви закупляєте вдвічі більше конче потрібної техніки і бронежилетів, шоломів і турнікетів, аптечок НАТОвських і радіостанцій, тепловізорів і Скайлінків – всього, чого так чекають на фронті", – наголошує Петро Порошенко.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, Старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які додатково зібрали десятки мільйонів гривень на потреби армії.

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