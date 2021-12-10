Портал вражень представив нову лінійку нестандартних подарунків до дня народження

Компанія bodo — сучасний сервіс, який допомагає організувати будь-яке свято і підібрати для кожного унікальні вражаючі презенти. На сторінці подарунків до дня народження зібрано десятки варіантів крутих сюрпризів для чоловіків та жінок, дітей і підлітків, а також людей у солідному віці. Тут можна знайти феєричні пригоди, унікальні подорожі, пізнавальні майстер-класи та пропозиції з адреналіном.

Як вибрати подарунок на день народження: поради від bodo

Замість традиційного застілля організувати для друзів гру у пейнтбол чи розважитися в зорбах. Купити для найкращої подруги сертифікат на шопінг зі стилістом. Вибрати на ювілей для тата запрошення на сімейну риболовлю. Підшукати для коханого незабутній тест-драйв суперкара. Вразити наречену ювелірним майстер-класом, де створити для неї ексклюзивну прикрасу.

Подарунок від bodo — гарантія незабутнього привітання

Кажуть, найкращий презент той, який ви б із задоволенням залишили собі. Чи можна зарахувати до таких сюрпризів черговий набір із шампуню, гелю для душу та парфумованої води? Чи є у вас непереборне бажання стати власником ще одного записника з красивою ручкою, яких у шухляді вже кілька штук? Очевидно, що матеріальні речі та побутові предмети — не найкращий подарунок на ювілей чи іншу дату. Відтак, компанія bodo пропонує докорінно змінити підхід до вибору привітань — дарувати враження.Емоції — найкраще, що ми можемо дати людині, яка для нас близька. Завдяки сервісу bodo робити такі сюрпризи тепер дуже просто. Враження можна купити у п’яти містах України: Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові. Їх дозволяється реалізувати впродовж 9 місяців у зручний час. Усі послуги на сайті детально описані та підкріплені відеооглядами, фото та відгуками клієнтів.Одна з переваг покупки презента саме в цьому магазині — індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ви можете замовити одну послугу, або ж обрати відразу кілька різних варіантів. В будь-якому випадку оплата проводитиметься за одне враження. Якщо це комплект пропозицій — вартість дорівнюватиме ціні найдорожчої. В результаті отримувач подарунка зможе самостійно обрати, яку з пригод активувати на сайті та втілити в життя.Також сервіс пропонує різні формати подарункової карти. Це може бути стильна коробка із запрошенням з таємним кодом всередині, або ж електронний сертифікат, який надсилають на e-mail у вказану дату.Зрештою, кожен власник bodo-запрошення має змогу обміняти його на будь-яке інше на сайті під час активації сертифіката. Якщо раптом захочеться спробувати щось інше чи відчути гостріші емоції.Компанія подбала про те, аби догодити кожному і залишатися унікальним місцем, де завжди можна знайти ідеальний подарунок.