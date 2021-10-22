Посадовця КМДА підозрюють у розкраданні 7,5 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих, - прокуратура

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров'я КМДА - начальнику управління лікувально-профілактичної роботи за фактом службової недбалості під час закупівлі ліків для онкохворих, що спричинило втрати 7,5 млн грн.



Слідство встановило, що Департамент охорони здоров'я виконавчого органу КМДА за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року уклав договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та у подальшому здійсненню закупівель вказаних ліків.



Відповідно до висновків експертизи, внаслідок закупівлі зазначених ліків за завищеними цінами територіальна громада Києва отримала збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.



Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb