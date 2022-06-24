Відеозвернення опублікували у telegram.

"Поширюйте правду про російську війну. Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United24.І тисніть на всіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли відновити мир в Україні. Час - безцінний, а кожен день вартує життів. Що більше людей приєднається до захисту свободи і правди, то швидше закінчиться російська війна проти України", - сказав президент.

Зеленський сказав. що Україна теж хоче повернутись до звичного життя, але Росія вкрала в нас таку можливість. Він зазначив, що наша держава зараз захищає безпеку в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Тому президент просив про підтримку.

Вранці 24 червня президент України наголосив на тому, що Україна не "подушка між Заходом і РФ", а майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС.

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