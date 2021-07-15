Посилення відповідальності за незаконний видобуток копалин: Рада схвалила законопроєкт

Про це передає Еспресо.TV.

В Україні посилили відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин.

Проєкт закону вносить зміни у статтю 240 Кримінального кодексу

Відтак, за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення загальною вартістю понад 510 грн загрожує штраф від 8,5 до 13,6 тис. грн або обмеження/позбавлення волі до 3 років.

Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення на понад 1,7 тис. грн або загальнодержавного будуть карати штрафом від 51 до 85 тис. грн або обмеженням/позбавленням волі до 5 років.

Порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого або загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені на об'єктах природно-заповідного фонду. Або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або раніше судимим за такий злочин, або службовою особою з використанням службового становища.

Також будуть позбавляти волі на строк від 5 до 8 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені організованою групою, шляхом підпалу, вибуху, спричинили загибель людей, їхнє масове захворювання або інші тяжкі наслідки.

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