Посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторінгу реформи містобудування

Про це була опублікована спільна заява в офіційному акаунті в твіттері
після зустрічі з віцепрем'єр-міністром з відновлення Олександром Кубраковим, віцепрем'єр-міністр з питань цифровізації Михайлом Федоровим, профільними заступниками, експертами галузі щодо імплементації реформи та створення моніторингової групи. "Послам #G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад", – сказано у заяві.
Нагадаємо, Олександр Кубраков віцепрем'єр з відбудови України запросив представників країн G7 й усіх стейхолдерів галузі: профільних асоціацій, бізнесу, антикорупційних організацій долучитися до створення моніторингової групи, яка контролюватиме хід впровадження для спільного впровадження реформи та розробки підзаконних актів, необхідних для запуску закону.