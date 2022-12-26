Посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторінгу реформи містобудування

Священників Московського патріархату з 1 січня можуть перестати пускати до Успенського собору Києво-Печерської лаври, - митрополит Павло

Іран може одного дня прокинутись без певних об'єктів через підтримку РФ, Ізраїль чекає на можливість робити це без наслідків, - Портников