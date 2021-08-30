Посол НАТО заявив, що Україна може стати членом Альянсу попри війну з Росією

Про це він повідомив в інтерв'ю УП.



"У НАТО діє політика відкритих дверей - і Альянс дотримується свого рішення від 2008 року, і нещодавно в Брюсселі перепідтвердив його ( ред. - рішення про те, що Україна і Грузія будуть членами НАТО)", - сказав посол.



Вінніков заявив, що Україна може стати членом Альянсу попри те, що наразі йде війна з Росією.



"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно", — пояснив Вінніков.

НАТО зацікавлене в тому, щоб агресія Росії проти України залишалася "червоною лінією" для Альянсу.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе вступити до НАТО до повернення окупованих територій.