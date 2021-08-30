Посол НАТО заявив, що Україна може стати членом Альянсу попри війну з Росією
Глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков розповів, що Україна може стати членом Альянсу попри те, що наразі триває війна
Про це він повідомив в інтерв'ю УП.
"У НАТО діє політика відкритих дверей - і Альянс дотримується свого рішення від 2008 року, і нещодавно в Брюсселі перепідтвердив його ( ред. - рішення про те, що Україна і Грузія будуть членами НАТО)", - сказав посол.
Вінніков заявив, що Україна може стати членом Альянсу попри те, що наразі йде війна з Росією.
"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно", — пояснив Вінніков.
НАТО зацікавлене в тому, щоб агресія Росії проти України залишалася "червоною лінією" для Альянсу.
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