"Постійно мішки, мішки, мішки": російський загарбник розповів про втрати на Харківщині, - перехоплення розвідки
Військовий РФ, який перебуває в Харківській області, розповідає про вдалий наступ ЗСУ, втрати та відсутність допомоги
У розмові загарбник скаржаться на відсутність допомоги з боку свого командування. Співрозмовник запитав російського військового, як просувається його повернення додому.
"Яке повернення? Новини читаєш? Ну, нам навіть "спину" пригальмували, в нас сьогодні один "300-й". Вони впритул ху*рять прямо. Ось попереду хлопців стоять, уже між ними в тил зайшли, там через пости проходять", – розповідає окупант.
Він додав, що Збройні сили України розгромили один із їхніх постів, а потім перейшли річку в іншому місці й взяли в оточення.
"Зв'язку, ніх*я немає. Я їжджу заряджати батарейки і щодня проїжджаю повз цих, військових медиків, там постійно мішки, мішки, мішки . Думаю, ніх*я собі", – розповідає російський загарбник.
Він, між іншим, поскаржився на дії командирів, які зовсім "далекі" від подій на фронті.
"Приїжджає це є*ло задоволене постійно: "Ну, що і як, сигарети є?". Спитав обстановку. Я йому розповів. Той бл*дь аж капелюх зняв, закурив, каже: "Є що в'є*ати?", – сказав російський загарбник. "І ще вкрали шість "Уралів" у нас, є*ать. Нам уже sms-ки приходять: "Здавайтеся". Мені здається, "старим Гостомелем" пахне. Прямо піз*ець, як пахне", – підсумував окупант.
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