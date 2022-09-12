Перехоплену розмову окупанта оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

У розмові загарбник скаржаться на відсутність допомоги з боку свого командування. Співрозмовник запитав російського військового, як просувається його повернення додому.

"Яке повернення? Новини читаєш? Ну, нам навіть "спину" пригальмували, в нас сьогодні один "300-й". Вони впритул ху*рять прямо. Ось попереду хлопців стоять, уже між ними в тил зайшли, там через пости проходять", – розповідає окупант.

Він додав, що Збройні сили України розгромили один із їхніх постів, а потім перейшли річку в іншому місці й взяли в оточення.

"Зв'язку, ніх*я немає. Я їжджу заряджати батарейки і щодня проїжджаю повз цих, військових медиків, там постійно мішки, мішки, мішки . Думаю, ніх*я собі", – розповідає російський загарбник.

Він, між іншим, поскаржився на дії командирів, які зовсім "далекі" від подій на фронті.

"Приїжджає це є*ло задоволене постійно: "Ну, що і як, сигарети є?". Спитав обстановку. Я йому розповів. Той бл*дь аж капелюх зняв, закурив, каже: "Є що в'є*ати?", – сказав російський загарбник. "І ще вкрали шість "Уралів" у нас, є*ать. Нам уже sms-ки приходять: "Здавайтеся". Мені здається, "старим Гостомелем" пахне. Прямо піз*ець, як пахне", – підсумував окупант.

Нагадаємо, у одному з перехоплень військовий РФ розповів дружині про неправомірне пролонгування контракту та просить її допомогти

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