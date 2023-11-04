"Потрібен на певному напрямку": Умєров повідомив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням

Про це Умєров написав у facebook.

"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", - зазначив він.

За словами Умєрова, генерал-майор Віктор Хоренко продовжить службу в Міністерстві оборони України, оскільки він потрібний "на певному напрямку".

Міністр оборони додав, що додатково кадрові зміни керівних військових не коментуватиме, оскільки це надасть "підстави ворогові послаблювати Україну".