"Потрібен на певному напрямку": Умєров повідомив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
Міністр оборони України Рустем Умєров у суботу, 4 листопада, повідомив, що колишнього командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка звільнили за його поданням, оскільки він потрібен на певному напрямку
Про це Умєров написав у facebook.
"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", - зазначив він.
За словами Умєрова, генерал-майор Віктор Хоренко продовжить службу в Міністерстві оборони України, оскільки він потрібний "на певному напрямку".
Міністр оборони додав, що додатково кадрові зміни керівних військових не коментуватиме, оскільки це надасть "підстави ворогові послаблювати Україну".
- 3 листопада президент України звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Замість нього було призначено Сергія Лупанчука. За словами Зеленського, Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання в складі ГУР МО України.
- Пізніше Хоренко заявив, що не знає про причини відставки та дізнався про неї зі ЗМІ.
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