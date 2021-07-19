"Потрібне політичне наповнення": Зеленський назвав формат "Східного партнерства" напівживим
Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність з боку ЄС стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат напівживим
Про це він заявив під час Батумської міжнародної конференції.
"У грудні має відбутися черговий саміт. Це дуже важливо, але відсутність з боку ЄС стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним і напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення ініціативи", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що цей саміт має показати стратегію ЄС бачення щодо відносин з партнерами.
"Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно стільки, наскільки вона сприятиме реалізації наших європейських устремлінь", - підсумував президент.
"Східне партнерство" - політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС. Члени: Молдова, Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан
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