"Потрібне політичне наповнення": Зеленський назвав формат "Східного партнерства" напівживим

Про це він заявив під час Батумської міжнародної конференції.

"У грудні має відбутися черговий саміт. Це дуже важливо, але відсутність з боку ЄС стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним і напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення ініціативи", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що цей саміт має показати стратегію ЄС бачення щодо відносин з партнерами.

"Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно стільки, наскільки вона сприятиме реалізації наших європейських устремлінь", - підсумував президент.



"Східне партнерство" - політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС. Члени: Молдова, Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан