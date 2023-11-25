Мовляв, вони наше майбутнє, хто ж буде підіймати країну після війни, і взагалі вони ж діти... І водночас в армію забирають усіх не-студентів. Навіть тих, хто залучений в оборонних проєктах, і від кого залежить, чи будуть сьогодні-завтра дрони на передовій, і чи буде взагалі час "після війни", коли себе зможуть реалізувати студенти.

Кілька таких кричущих випадків — прийшли повістки цілій команді, яка робить сотні дронів-камікадзе на тиждень. Жодної броні в них немає — звідки взяти бронь, якщо це волонтерський проєкт?..

Забрали в армію умовного "дядю ваню", старого токаря (не брати ж молодих студентів), на якого молилися всі дронщики в місті... Масово приходять повістки навіть на підприємства, які оформлюють бронь на працівників, зайнятих у виробництві дронів, і які реально, ось прямо зараз, роблять зброю для армії.

Багато підприємств — я знаю — взагалі не хочуть офіційно оформляти працівників навіть під оборонні замовлення. Щойно людину оформиш — тут же її забере військкомат. Якщо не забере на фронт, то забере з робочого процесу на пару тижнів проходити ВЛК, сидіти під кабінетами, слухати промови замполіта. Мінус два тижні робочого часу — мінус 200 фпв-дронів на фронті.

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Підприємства, зайняті в оборонних проєктах, можуть забронювати не більше 50% військовозобов'язаних. Підприємства культури, мінсоцу, ЗМІ, не кажучи вже про органи влади, можуть бронювати всіх, а оборонники, які роблять зброю, — тільки половину. Уявляєте?.. І якщо в тебе гаражна майстерня з виготовлення дронів, і тільки чотири людини, з яких одна паяє, інша літає, третя клеїть, четверта фрезерує, — когось треба відправити на фронт.

Якщо ви велике підприємство, і робите багато великих дронів за контрактом з МО, розвиваєте виробництво, будуєте корпуси, закопуєтесь під землю, набираєте людей, робите їм бронь (50%), то коли контракт закінчиться і термін дії броні теж (пів року) - ваші працівники поїдуть в окопи, і наступний контракт виконувати буде вже нікому.

Така правда життя. Дронів не вистачає не тільки тому, що немає на них грошей, а тому, що нікому працювати. А якщо і є кому працювати, то треба утримувати ще величезний штат юристів, щоб відбиватися від військкоматів. Тому що у військкомів своя війна.

Розв'язати проблему може тільки міністерство оборонної промисловості (його в нас немає), яке візьме на свій баланс усі оборонні підприємства — і приватні, і державні, займеться пошуком працівників для оборонної сфери, їхньою підготовкою, розподілом оборонних замовлень, розвитком виробництва, дослідно-конструкторськими роботами.

Логіка війни змусить створити таке міністерство. Тільки от працювати буде вже нікому.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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