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Головна війна з Росією Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників

Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників

11 червня, 2022 субота
09:05
війна з Росією втрати ворога

З 24 лютого до 11 червня окупанти втратили близько 32 050 військових, 3466 бронемашин, 1419 танків і 579 безпілотників

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія орієнтовно втратила:

  • особового складу - близько 32 050 (+150) окупантів;
  • танків - 1419 (+10) од.
  • бойових броньованих машин - 3466 (+16) од.
  • артилерійських систем - 712 (+0) од.
  • реактивних систем залпового вогню - 222 (+0) од.
  • засобів ППО - 97 (+0) од.
  • літаків - 212 (+0) од.
  • гелікоптерів - 178 (+0) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 579 (+7) од.
  • крилатих ракет - 125 (+0) од.
  • кораблів/катерів - 13 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2448 (+10) од.
  • спеціальної техніки - 54 (+0) од.

Найбільших втрат РФ зазнала на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

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