Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія орієнтовно втратила:

особового складу - близько 32 050 (+150) окупантів;

танків - 1419 (+10) од.

бойових броньованих машин - 3466 (+16) од.

артилерійських систем - 712 (+0) од.

реактивних систем залпового вогню - 222 (+0) од.

засобів ППО - 97 (+0) од.

літаків - 212 (+0) од.

гелікоптерів - 178 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 579 (+7) од.

крилатих ракет - 125 (+0) од.

кораблів/катерів - 13 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 2448 (+10) од.

спеціальної техніки - 54 (+0) од.

Найбільших втрат РФ зазнала на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

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