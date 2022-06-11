Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила близько 32 050 окупантів, 1419 танків і 579 безпілотників
З 24 лютого до 11 червня окупанти втратили близько 32 050 військових, 3466 бронемашин, 1419 танків і 579 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 32 050 (+150) окупантів;
- танків - 1419 (+10) од.
- бойових броньованих машин - 3466 (+16) од.
- артилерійських систем - 712 (+0) од.
- реактивних систем залпового вогню - 222 (+0) од.
- засобів ППО - 97 (+0) од.
- літаків - 212 (+0) од.
- гелікоптерів - 178 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 579 (+7) од.
- крилатих ракет - 125 (+0) од.
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2448 (+10) од.
- спеціальної техніки - 54 (+0) од.
Найбільших втрат РФ зазнала на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.
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