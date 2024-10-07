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Крилата бомба, що може стати далекобійною зброєю: що таке AGM-154 JSOW, які США передали Україні

Роман Яворський
7 жовтня, 2024 понедiлок
12:35
Пояснюємо AGM-154 JSOW

Після передачі Україні винищувачів F-16 постало питання і щодо іншого озброєння інтегрованого під ці літаки. Такими зокрема є крилаті авіаційні бомби AGM-154 JSOW, про передачу яких нещодавно заявили Сполучені Штати

Зміст

Що таке JSOW

AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW) – плануюча авіаційна бомба для ураження цілей на середній дальності. У перекладі з англійської AGM перекладається як "плануюча авіабомба", а JSOW (Joint Stand-off Weapon) означає "зброя спільного протистояння". 

JSOW спочатку була розроблена у 1995 році підрозділом Texas Instruments – компанії, яку в 1997-му поглинула Raytheon. Випробування були розпочаті ВМС США в лютому 1997 року, а через два роки, в січні 1999-го, бомба була прийнята на озброєння. Окрім США, зараз перебуває на озброєнні збройних сил Австралії, Фінляндії, Греції, Польщі, Сінгапуру, Туреччини та інших країн.

AGM-154 JSOW

Фото: U.S. DoD


Бомби, вагою до 500 кг, призначені для використання проти малозахищених цілей – легкоброньованої бронетехніки, вантажівок, літаків на аеродромах базування чи зенітно-ракетних комплексів ППО. Планерування боєприпасу забезпечують два крила, які висуваються після запуску і забезпечують політ на задану відстань до цілі. F-16 може нести чотири такі снаряди.

Видання Politco, повідомляючи про передачу Україні JSOW, наголошувало, що діапазон дії цієї зброї дозволить українським пілотам F-16 триматися на безпечній відстані від лінії бойового зіткнення поза межами досяжності російської ППО.

Коли JSOW виділили Україні й скільки бомб можуть отримати ЗСУ

AGM-154 JSOW

Фото: Getty Images

 

Про рекордний пакет допомоги на суму 7,9 млрд доларів Сполучені Штати оголосили 26 вересня. Джо Байден повідомив, що, крім іншого озброєння, туди вперше увійдуть крилаті бомби JSOW.

"Щоб посилити можливості України у завданні дальніх ударів, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", – наголосив президент США в присутності Володимира Зеленського.

Аналітики Defense Express спробували порахувати, скільки AGM-154 JSOW є у Сполучених Штатів на цей момент. Видання припускає, що у США, станом на сьогодні, може бути понад 2000 таких бомб. Крім того, відкритим залишається питання списаних бомб. 

"У будь-якому випадку наявні запаси, які вимірюються у тисячах – це про дуже важливу особливість цієї зброї. Бо головною вимогою до озброєння є не лише характеристики, а й кількісний параметр", – пише видання.

Які можливості JSOW 

AGM-154 JSOW

Фото: building-tech.org

 

Потрібно пам'ятати, що JSOW – це не ракета, а малопомітна високоточна плануюча бомба. Тому дальність польоту складає до 130 км. Це вдвічі більше, ніж, скажімо у французької плануючої бомби Hammer, яку успішно використовує ЗСУ, однак значно менше, ніж радіус дії ракет, що б'ють на сотні кілометрів. 

Але й це ще не все. На 130 км JSOW можуть бити лише у випадку висотного польоту – при умові скидання бомби з висоти у 8 км та швидкості 960 км/год. А таких польотів українські літаки наразі уникають.

"Головна проблема в тому, що Повітряні сили України не мають можливості застосовувати висотний політ через російські далекобійні ЗРК та перевагу у винищувачах. І тому всі плануючі бомби застосовуються українськими пілотами з режиму кабрування з маловисотного польоту", – пише Defense Express.

Видання каже, що у випадку маловисотного скидання дальність польоту бомби складає, за різними даними від 22 до 40 км. Серед переваг JSOW видання АрміяInform називає високу точність наведення, особливо у разі, якщо йдеться про геолоковані статичні цілі. Крім того, ця бомба малопомітна для засобів ППО, тож її практично неможливо збити. Це робить AGM-154 JSOW високоефективним боєприпасом, спроможним зберегти українські F-16 – вони матимуть змогу скидати їх, не залітаючи в зону дії російської ППО.

За наведення на ціль відповідає на маршовій ділянці супутникова та інерціальна система навігації, а за кінцеве наведення — вже тепловізійна головка. Інфрачервона голівка самонаведення є невразливою для радіочастотних перешкод.

Щодо бойової частини, то для різних модифікацій передбачені різні варіанти. Українські військові оглядачі виділяють версію AGM-154A, що має касетну бойову частину та несе 145 суббоєприпасів по 1,5 кг з комбінованим кумулятивним та уламковим ефектами.

А, наприклад AGM-154C має двоступеневу бойову частину для ураження захищених об'єктів BROACH. Вона ідентична до тієї, що використовується на франко/британській крилатій ракеті Storm Shadow/SCALP. 

"Боєголовка чудово підходить для знищення укриттів, та інших захищених об’єктів завдяки використанню перезаряду, який пробиває укріплення, а основний заряд який проникає одразу за ним, детонує вже всередині укріпленого приміщення", – пояснює "Мілітарний".

AGM-154 JSOW

Технічні характеристики AGM-154 JSOW

  • Довжина – 4,06 м,
  • Діаметр – 33 см,
  • Розмах крила – 2,7 м,
  • Вага – 483 кг,
  • Бойова частина – від 220 кг
  • Дальність при пуску з малої висоти – 22 км,
  • Дальність при пуску з великої висоти – 130 км,
  • Кругове відхилення – 1,5−22 м,

Досвід використання JSOW

AGM-154 JSOW

Фото: www.military.com

 

Бомби AGM-154 використовували в багатьох відомих військових операціях США та їхніх союзників із НАТО:

  • Операція "Лис пустелі" в Іраку (1998),
  • Операція "Союзна сила" в Югославії (1999),
  • Війна в Афганістані (2001-2021),
  • Війна в Іраку (2003-2011).

Найвідомішою називають 78-денну операцію "Союзна сила". Тоді літаки НАТО завдали близько 2300 ракетно-бомбових ударів по майже тисячі об’єктів. Загалом на Югославію скинули 23 тисячі ракет та авіабомб, серед яких було чимало саме JSOW.

Фактично завдяки цим бомбам було зруйновано режим Мілошевіча. Втім навіть оптимісти визнають, що з режимом Путіна буде значно складніше. Хоча б тому, що російська ППО значно потужніша від тієї, що її мала колись Югославія.

Бомба, що може стати ракетою

Найцікавішою є версія, нібито США передали Україні JSOW не лише як крилаті бомби, але і як зброю, що може перетворитися на ракети, офіційно не "роблячи кроків до ескалації. 

Адже в середині 2000-х років Raytheon розробила версію JSOW-ER, що мала стати крилатою ракетою шляхом додавання малогабаритного реактивного двигуна. Це дозволило розширити дальність використання до 550 км. Ця версія пройшла льотні випробування ще у 2009 році. Тобто у США вже є напрацьоване рішення, як трансформувати бомбу на крилату ракету. 

"У цьому ключі можливо зробити дуже обережне припущення задуму Вашингтона. Передаватися будуть саме звичайні плануючі JSOW, можливо навіть ті, які були зняті з озброєння ще у 2008 році. А от вже їх виключно гіпотетична модернізація чи ні, то вже діло України і якщо так вийде, що з цього вийде крилата ракета, то вона вже буде "made in Ukraine". На фоні цього варто додати, що двигуни TJ-150 вже друкують на 3D-принтері", – пише Defense Express.

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Війна з Росією
Військові новини
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