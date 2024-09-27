"Орли" від Boeing, які обслуговуватиме "Антонов": що таке ScanEagle – знамениті дрони, які використовували в Іраку та Афганістані і які їхні можливості

Що таке ScanEagle

Boeing Insitu ScanEagle – це невеликий розвідувальний БПЛА дальнього радіуса дії. Його створила компанія Insitu – дочірня компанія Boeing. Попередньою модифікацією цього безпілотника був комерційний дрон SeaScan, який використовували для пошуку риби – він збирав інформацію про погоду та допомагав промисловим рибалкам шукати тунця.

Основним завданням ScanEagle стало забезпечувати розвідку з повітря та допомагати коригувати вогонь артилерії та іншого озброєння. Перший свій політ "Орел для сканування" здійснив ще у 2002 році, було створено низку різних модернізацій цього дрона. Американці вперше успішно використали цю технологію в Іраку у 2004 році. Згодом їх використовували в Афганістані, а зараз ці безпілотники експлуатують у двох десятках країн.

Фото: navair.navy.mil

"Оснащений стабілізованою електрооптичною та/чи інфрачервоною камерами має дальність зв’язку у понад 100 км. Ще у 2008 році для безпілотника провели успішні випробування з найменшим у світі радаром з синтезованою апертурою NanoSAR A від ImSAR масою 1,6 кг, який забезпечує зображення високої якості у несприятливих погодних умовах чи інших завадах на полі бою", – писав про дрон Defense Express.

Дрон також може використовуватись для цивільних місій, таких як боротьба з пожежами, моніторинг залізниць, підтримка нафтогазових і гірничодобувних робіт, допомога сільському господарству та ін.

Технічні характеристики Boeing Insitu ScanEagle

Довжина – 1,71 м,

Розмах крил – 3,1 м,

Максимальна злітна вага – 26,5 кг,

Корисне навантаження – до 5 кг,

Потужність корисного навантаження – 150 Вт,

Радіус дії – 100+ км,

Час роботи – 24 год,

Максимальна швидкість – до 150 км/год,

Крейсерська швидкість – 89 км/год,

Практична стеля – 5950 м.

Фото: gettyimages

Особливості ScanEagle

Великою перевагою "орлів" АрміяInform називає те, що вони не потребують аеродрому для дислокації та запускаються за допомогою пневматичної пускової установки. Ця установка запатентована Insitu і відома як Super Wedge, працює за допомогою пневматичної пускової катапульти. Після виконання завдання повернення БпЛА здійснюється за допомогою системи Skyhook, що використовує гачок на кінці крила, щоб зачепитися за трос, який вертикально натягнуто на спеціальному механізмі заввишки 9-15 м. Це все можливо завдяки високоточним диференціальним GPS-модулям, встановленим на верхній частині механізму та на самому дроні.

Фото: insitu.com

Вартість комплексу становить бл. $3,5 млн. У комплекс входять 4 безпілотники, наземна система керування, катапульта та щоглу для приземлення апарата. Кожен із дронів оснащують інфрачервоною або електрооптичною камерою, що встановлюється в носовій частині БПЛА та може обертатися.

Виробники ScanEagle наголошують, що корисне навантаження "орлів" можна швидко змінити, а сам дрон переналаштувати відповідно до конкретної місії. Безпілотник можна використовувати для електронної боротьби, ретрансляції зв'язку, розвідки, коригування вогню. А збір та обробку розвідданих, переконують в Insitu, БпЛА може проводити цілодобово в найекстремальніших умовах.

"Останній ScanEagle має оновлену авіаційну електроніку, розширені параметри корисного навантаження та нову спеціальну силову установку для важкого палива, яка значно покращує надійність і продуктивність. Літає в екстремальних умовах і підтримує низку конфігурацій тепловізора, які можна швидко змінити в польових умовах", – описують безпілотник на сайті Boeing.

ScanEagle в Україні

Американські "орли" увійшли в пакет допомоги, про яких Джо Байден оголосив у серпні 2022 року, разом із ЗРК NASAMS і снарядами до "хаймарсів". Тоді йшлося про передачу на потреби ЗСУ 15 дронів.

У вересні того ж року США уклали контракт на безпілотники ScanEagle на суму $191 млн. За контрактом до червня 2026 року повинні бути поставлені 25 безпілотників ScanEagle та інші дрони, користувачами яких названі ВМС США, Корпус морської піхоти та неназваний іноземний користувач.

На новий рівень американсько-українська співпраця щодо "орлів" вийшла вже влітку 2024 року. Тоді на міжнародному авіакосмічному салоні в Фарнборо компанії Boeing та "Антонов" підписали угоду, покликану стати початком співробітництва авіапідприємств у напрямку безпілотних літальних апаратів.

"Передусім йдеться про роботу у напрямку навчання, логістики та капітального ремонту тактичних БПЛА, які є на озброєнні Сил оборони України, включно зі ScanEagle. Також сторони опрацьовують можливість інженерної підтримки Boeing "Антоновим", – писали оглядачі Defense Express.