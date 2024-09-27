Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо "Орли" від Boeing, які обслуговуватиме "Антонов": що таке ScanEagle – знамениті дрони, які використовували в Іраку та Афганістані і які їхні можливості
Огляд

"Орли" від Boeing, які обслуговуватиме "Антонов": що таке ScanEagle – знамениті дрони, які використовували в Іраку та Афганістані і які їхні можливості

Роман Яворський
27 вересня, 2024 п'ятниця
16:39
Пояснюємо ScanEagle

Потреба у великій кількості безпілотників різних модифікацій призвела до безпрецендентного збільшення виробництва дронів в Україні. Крім того, зразки БПЛА провідних іноземних компаній тепер також обслуговуються в Україні. Так дрон ScanEagle, що його виготовляє дочірня компанія всесвітньо відомого Boeing, тепер обслуговуватиме АТ "Антонов"

Зміст

Що таке ScanEagle 

Boeing Insitu ScanEagle – це невеликий розвідувальний БПЛА дальнього радіуса дії. Його створила компанія Insitu – дочірня компанія Boeing. Попередньою модифікацією цього безпілотника був комерційний дрон SeaScan, який використовували для пошуку риби – він збирав інформацію про погоду та допомагав промисловим рибалкам шукати тунця. 

Основним завданням ScanEagle стало забезпечувати розвідку з повітря та допомагати коригувати вогонь артилерії та іншого озброєння. Перший свій політ "Орел для сканування" здійснив ще у 2002 році, було створено низку різних модернізацій цього дрона. Американці вперше успішно використали цю технологію в Іраку у 2004 році. Згодом їх використовували в Афганістані, а зараз ці безпілотники експлуатують у двох десятках країн.

ScanEagle

Фото: navair.navy.mil

"Оснащений стабілізованою електрооптичною та/чи інфрачервоною камерами має дальність зв’язку у понад 100 км. Ще у 2008 році для безпілотника провели успішні випробування з найменшим у світі радаром з синтезованою апертурою NanoSAR A від ImSAR масою 1,6 кг, який забезпечує зображення високої якості у несприятливих погодних умовах чи інших завадах на полі бою", – писав про дрон Defense Express.

Дрон також може використовуватись для цивільних місій, таких як боротьба з пожежами, моніторинг залізниць, підтримка нафтогазових і гірничодобувних робіт, допомога сільському господарству та ін.

Технічні характеристики Boeing Insitu ScanEagle

  • Довжина – 1,71 м,
  • Розмах крил – 3,1 м,
  • Максимальна злітна вага – 26,5 кг,
  • Корисне навантаження – до 5 кг,
  • Потужність корисного навантаження – 150 Вт,
  • Радіус дії – 100+ км,
  • Час роботи – 24 год,
  • Максимальна швидкість – до 150 км/год,
  • Крейсерська швидкість – 89 км/год,
  • Практична стеля – 5950 м.

ScanEagle

Фото: gettyimages

Особливості ScanEagle

Великою перевагою "орлів" АрміяInform називає те, що вони не потребують аеродрому для дислокації та запускаються за допомогою пневматичної пускової установки. Ця установка запатентована Insitu і відома як Super Wedge, працює за допомогою пневматичної пускової катапульти. Після виконання завдання повернення БпЛА здійснюється за допомогою системи Skyhook, що використовує гачок на кінці крила, щоб зачепитися за трос, який вертикально натягнуто на спеціальному механізмі заввишки 9-15 м. Це все можливо завдяки високоточним диференціальним GPS-модулям, встановленим на верхній частині механізму та на самому дроні.

ScanEagle

Фото: insitu.com

Вартість комплексу становить бл. $3,5 млн. У комплекс входять 4 безпілотники, наземна система керування, катапульта та щоглу для приземлення апарата. Кожен із дронів оснащують інфрачервоною або електрооптичною камерою, що встановлюється в носовій частині БПЛА та може обертатися. 

Виробники ScanEagle наголошують, що корисне навантаження "орлів" можна швидко змінити, а сам дрон переналаштувати відповідно до конкретної місії. Безпілотник можна використовувати для електронної боротьби, ретрансляції зв'язку, розвідки, коригування вогню. А збір та обробку розвідданих, переконують в Insitu, БпЛА може проводити цілодобово в найекстремальніших умовах.

"Останній ScanEagle має оновлену авіаційну електроніку, розширені параметри корисного навантаження та нову спеціальну силову установку для важкого палива, яка значно покращує надійність і продуктивність. Літає в екстремальних умовах і підтримує низку конфігурацій тепловізора, які можна швидко змінити в польових умовах", – описують безпілотник на сайті Boeing.

ScanEagle в Україні

Американські "орли" увійшли в пакет допомоги, про яких Джо Байден оголосив у серпні 2022 року, разом із ЗРК NASAMS і снарядами до "хаймарсів". Тоді йшлося про передачу на потреби ЗСУ 15 дронів. 

У вересні того ж року США уклали контракт на безпілотники ScanEagle на суму $191 млн. За контрактом до червня 2026 року повинні бути поставлені 25 безпілотників ScanEagle та інші дрони, користувачами яких названі ВМС США, Корпус морської піхоти та неназваний іноземний користувач.

На новий рівень американсько-українська співпраця щодо "орлів" вийшла вже влітку 2024 року. Тоді на міжнародному авіакосмічному салоні в Фарнборо компанії Boeing та "Антонов" підписали угоду, покликану стати початком співробітництва авіапідприємств у напрямку безпілотних літальних апаратів.

"Передусім йдеться про роботу у напрямку навчання, логістики та капітального ремонту тактичних БПЛА, які є на озброєнні Сил оборони України, включно зі ScanEagle. Також сторони опрацьовують можливість інженерної підтримки Boeing "Антоновим", – писали оглядачі Defense Express.

Теги:
Відео
Статті
Новини
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
ЗСУ
Автор Юрій Мартинович
24 вересня, 2024 вiвторок
СЗЧ як сигнал проблем: приклад Гнезділова – наслідки затяжної війни чи криза ротаційної системи. Пояснюємо
Сергій Гнезділов
Автор Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
"Кого я зрадив? У мене в підрозділі закінчилися люди", - піхотинець Гнезділов про своє СЗЧ
Сергій Гнезділов
Автор Марина Клюєва
26 вересня, 2024 четвер
"Не шукайте глибини там, де пробите дно": військовослужбовець Тимочко про СЗЧ Гнезділова
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.76
    Продаж 46.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 вересня
18:07
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Гарріс випереджає Трампа у шести ключових штатах, - Bloomberg
18:05
Огляд
серіал "Друзі"
"Друзям" — 30 років: у чому феномен популярного американського серіалу 
18:02
Австрія
Посольство України в Австрії тимчасово призупинило роботу через повідомлення про замінування
18:01
OPINION
Зеленському треба дорослішати або кликати дорослих
17:53
Наталка Діденко
Де вихідними дощитиме та коли похолодає: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:43
Гірник
Прапор РФ вдалось зняти зі школи у Гірнику на Донеччині, - DeepState
17:41
HBO випустив трейлер другого сезону "Останніх з нас"
17:39
новини
Росіяни обстріляли Харків, влучивши у приватний будинок
17:26
Олександр Лукашенко
"Американці та поляки вишикувалися на кордоні": Лукашенко пригрозив ядерною зброєю та заявив про "червоні лінії"
17:24
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Міжнародний Червоний Хрест у своєму звіті виправдовував або ігнорував злочини свого російського підрозділу на ТОТ України, - Лубінець
17:16
Ураган
На південному сході США вирує ураган "Гелен": щонайменше 10 людей загинуло, 4,2 млн споживачів залишилися без світла
17:15
Ексклюзив
зсу артилерія
ЗСУ готові до операції у Вугледарі, рішення командування може бути неочікуваним для ворога, - генерал Маломуж 
17:12
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
У Нью-Йорку стартувала зустріч Зеленського і Трампа
17:06
Регулятор ЄС оштрафував Meta на €91 млн за зберігання паролів без шифрування чи захисту
16:53
Фронтмен Måneskin Даміано Девід почав сольну карʼєру, випустивши пісню Silverlines
16:52
Оновлено
Удар по управлінню поліції в Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох
16:41
В окупованому Маріуполі, біля зруйнованого Росією будинку, відкрили пам'ятник "будівельникам-відбудовникам"
16:40
Оновлено
Меггі Сміт
Померла акторка Меггі Сміт - професорка Макґонеґел з "Гаррі Поттера"
16:35
Ексклюзив
Верховна Рада
За час повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість помічників депутатів, - рух ЧЕСНО
16:32
Нікол Пашинян
Вірменія готова змінити конституцію для укладення миру з Азербайджаном, - премʼєр Пашинян
16:22
Ексклюзив
Обстріл Запоріжжя
Постраждалі від низки атак РФ жителі Запоріжжя отримають фінансову допомогу, - в. о. мера
16:09
Фінляндія НАТО
Фінляндія запропонувала НАТО розмістити штаб сухопутних військ у прикордонному з РФ місті Міккелі
16:06
Павло Поляруш
Вилучили пістолет і виявили зв'язок із ОП: у Києві п'яний чиновник НБУ за кермом Lexus конфліктував із військовим
16:05
технології відбудова України Михайло Федоров
Дозволить іноземцям зареєструвати й вести бізнес: в Україні запрацювала функція uResidency
16:00
OPINION
Трампісти влаштували б скандал будь-що. А ми їм підіграли...
15:47
Розкрадання 36 млн грн на закупівлях для ЗСУ: ексдиректору ДП і ще 9 особам оголосили підозри
15:47
Угорщина
"У всіх сферах, які не зачіпають санкції": Сіярто заявив, що Угорщина прагне покращити економічні відносини з Росією
15:39
Піратське видання книжки "33 стратегії війни" в Україні: правовласник розповів про перебіг відновлення законності
15:28
Ельвіра Набіуліна
Організувала роботу "банків" на ТОТ України: голові Центробанку РФ Набіуліній оголосили підозри за низкою статей
14:28
Сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+: Міноборони назвало терміни запуску
14:27
Назва "Іллічівськ" - ***ня": суд ухвалив рішення щодо лайки Соловій на фестивалі в Чорноморську
14:04
Оновлено
Наслідки ворожої атаки по Одещині
Удар РФ дронами по Ізмаїлу: загинули троє людей, кількість поранених зросла до 14
14:02
OPINION
Саудівський ніж у спину Путіна
13:58
Росіяни атакували КАБами Херсонщину: серед поранених - діти 4 і 15 років
13:58
Е-кабінет послуг і подальше розширення функціоналу: Мінсоцполітики представило Соціальний портал
13:44
MELOVIN та iSKra
MELOVIN випустив пісню "Обиратиму себе" зі співачкою iSKra
13:36
ІТ технології
Розвиток цифровізацій та інновацій: Україна приєдналась до Digital Public Goods Alliance
13:35
Оновлено
обстріл, ППО
Румунія підіймала винищувачі через перетин дроном РФ кордону під час атаки по Україні
13:16
Оновлено
фото зруйнованих міст України для реклами
Прем'єр Грузії Кобахідзе прокоментував використання світлин зруйнованих міст України в передвиборчій рекламі
13:14
Попри відмову зніматися в "Піратах Карибського моря": Джонні Депп в образі Джека Спарроу відвідав дітей в іспанській лікарні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV