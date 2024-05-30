Перший святий-міленіал: хто такий Карло Акутіс

Ким був та коли народився Карло Акутіс: короткий життєпис

Карло Акутіс народився 3 травня 1991 року у Лондоні в італійській родині. Саме туди його сім'я вирушила з Мілану через пропозицію роботи, яку отримав батько хлопчика Андреа. В англійській столиці він працював директором з корпоративних питань в інвестиційному банку.

Через кілька місяців після народження Карло сім'я повернулася до Мілану. Він ріс звичайною дитиною, любив покемонів, бойовики та всіх тварин. Навіть мав чотири собаки, двох котів і багато золотих рибок. Як і інші підлітки, захоплювався відеоіграми, футболом і програмуванням. Однак серед них Карло виділявся бажанням допомагати ближнім: часто заступався за однокласників, віддавав кишенькові гроші тим, хто потребує.

Перша початкова школа Акутіса була однією з найелітніших шкіл Мілану – Інститут Сан-Карло. Він вступив до неї у вересні 1997 року, але оскільки школа була далеко від їхнього дому, через три місяці він перевівся до школи ближче, Інституту Марселіни Томмазео, якою керували Сестри Святої Марселіни. З вересня 2002 року він здобував середню освіту в тому ж інституті. Звідти Карло перейшов до єзуїтської середньої школи Instituto Leone XIII

У навчанні Карло був середнім учнем, йому подобалося читати й самостійно вивчати інші наукові дисципліни, які його цікавили, зокрема інформатику. Він також навчився грати на саксофоні. У нього був репетитор, який допомагав йому з домашніми завданнями й навіть ходив із хлопчиком до церкви

А поза школою майбутній святий займався волонтерською роботою з бездомними та нужденними, зокрема розносив для них їжу.

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Релігія та комп'ютерні науки у житті майбутнього святого

Батьки Карло не були ревними католиками до народження сина, а мати Антонія стверджувала, що лише кілька разів відвідувала месу до дня свого весілля. Однак сам Карло цікавився католицизмом з дуже раннього віку. Із самого дитинства Карло не міг пройти повз церкву, не зайшовши туди, щоб "привітатися з Ісусом".

"Він був таким уже в 3-4 роки. Він був настільки талановитим, розумним і ставив такі глибокі запитання, що я теж відчула бажання поглибити свою віру. Можу сказати, що Карло був для мене маленьким спасителем, тому що завдяки йому я наблизилася до Бога", – так розповідала його мама журналістам.

У 12 років він розпочав практику щоденної участі у Літургії, Причастя та щотижневої Сповіді. Перше Причастя Карло прийняв у семирічному віці. Він сам попросив про можливість раннього причастя.

Акутіс називав Євхаристію своєю автострадою до Неба. У вільний час хлопець встигав попрацювати волонтером в отців-капуцинів, які утримували їдальню для бідних. Хлопець мав чудову пам'ять. Він цитував по пам'яті довгі уривки зі Святого Письма. Він добре знав Катехизм Католицької Церкви.

Карло доволі швидко навчився програмувати сайти. Найвідоміша його робота – офіційний онлайн-сервіс "Євхаристійні чудеса", який створив Карло Акутіс і який авторизований Ватиканом. Тут він зібрав матеріали про євхаристійні чудеса в усьому світі. Прочитати про них можна на сайті 16 мовами, зокрема арабською і суахілі.

Церква високо оцінила роботу підлітка: її представники вважали, що він з нею впорався краще, ніж команда професіоналів. Сайт відвідували понад 100 тисяч користувачів на місяць.

Чому помер Карло Акутіс

Карло почав відчувати перші симптоми своєї хвороби наприкінці вересня 2006 року. Повернувшись зі школи, він відчув сильну втому. Тоді він вирішив, що це наслідок уроків фізкультури. Проте йому ставало лише гірше. Через кілька днів Карло вже не міг самостійно пересуватися. Тому разом із батьками вирушив до лікарні.

Підліткові діагностували гостру лейкемію. Хвороба тривалий час розвивалася в організмі безсимптомно, а симптоми з'явилися лише на фінальній стадії. На момент встановлення діагнозу Карло було 15 років. Проте, почувши діагноз, хлопець не занепав духом. Навпаки, він знайшов у собі достатньо сил, щоб заспокоїти засмучених батьків.

Проведене лікування не допомогло. Стан хлопця погіршувався з кожною годиною. Незабаром Карло впав у кому, викликану внутрішньомозковим крововиливом, з якої він так і не вийшов. Його не стало через два місяці. Карло Акутіс помер 12 жовтня 2006 року, жертвуючи своє життя за Папу і за Церкву.

"Я радий померти, бо я прожив життя, не марнуючи жодної хвилини на справи, які не подобаються Богу", – повторював Карло Акутіс.

Спочатку його поховали у родинному склепі. Проте останнім бажанням Акутіса було бути похованим в Ассізі, тож 6 квітня 2019 року його тіло принесли до Санктуарію в Ассізі.

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Визнання блаженним та чудеса, які приписують Карлу Акутісу

У 2013 році Міланська архиєпархія розпочала процес його беатифікації, а геройську практику його чеснот визнали 5 липня 2018 року. Це перший випадок в історії Церкви, коли блаженного представили вірянам у саркофазі вбраним у його щоденному одязі – джинсах та кросівках.

Акутіса вирішили визнати блаженним за практику чеснот і проголосили покровителем користувачів інтернету, оскільки він займався розробкою онлайн-каталогу євхаристійних чудес.

Карло був зарахований до лику святих після того, як у 2020 році Папа Франциск затвердив перше чудо, яке йому приписують: зцілення 7-річного хлопчика з Бразилії від рідкісного захворювання підшлункової залози після контакту з реліквією Акутіса – шматочком однієї з його футболок.

Друге чудо, яке усунуло останню перешкоду на шляху до святості, сталося у травні 2024 року, коли неймовірним чином одужала після важкої велосипедної аварії костариканка після того, як її мати помолилася на могилі Карло в Ассізі. Вона почала дихати без апарату штучної вентиляції легень, відновила рух кінцівок і мову попри очікування лікарів.

Після цього Папа Франциск оголосив, що скличе консисторію кардиналів для обговорення канонізації Акутіса, а також трьох інших блаженних. Однак, коли відбудеться канонізація інфлюенсера, поки що невідомо.