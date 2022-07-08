Позику Україні на 1,5 мільярда євро блокує бюрократія ЄС, - Bloomberg

Жордж Валеро, Альберто Нарделлі, Bloomberg.com.

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в 1,5 мільярда євро (1,5 мільярда доларів) для України, оскільки, за словами чиновників, обережність перевищує нагальні потреби країни.

Така ситуація – це тупикова "Пастка-22" для України. Аби утримати свою економіку на плаву, країна, виснажена російським вторгненням, посилено просить про допомогу, та обіцяний кредит заблоковано бюджетним відділом Європейської комісії через побоювання щодо його фінансової надійності, заявили офіційні особи, які відмовилися назвати свої імена.

Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ ЄС, запропонував позику Києву, щоб підтримати зруйновану війною країну, яка зазнає зростаючих витрат на війну та падіння доходів. Єврокомісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, причому резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

За словами чиновників, зараз Єврокомісія хоче убезпечити 70% від загальної суми, як і у випадку з попередньою пропозицією на 1 мільярд євро для України. Вони стверджують, що Єврокомісія висуває таку вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти.

Представник Єврокомісії повідомив, що ЄС має переконатися, чи вдасться покрити збитки в разі дефолту України. У Єврокомісії шукають альтернативних рішень, зокрема покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ візьмуть на себе частину додаткових, пов’язаних із позиками ризиків, додав чиновник.

В ЄС намагалися погодити короткострокове фінансування України для виплати зарплат та інших поточних витрат. Суму екстреного фінансування від ЄС уже було тимчасово знижено до 1 мільярда євро минулого тижня. Та надання і цієї допомоги призупинено через блокування Німеччиною ще більшого пакету допомоги у розмірі майже 9 мільярдів євро.

За повідомленнями, багато союзників блоку в приватному порядку критикували ЄС на конференції донорів у Лугано на початку цього тижня за невиконання зобов’язань на майже 9 мільярдів євро та закликали закрити це питання якомога швидше.

У Міністерстві фінансів у Києві закінчуються можливості фінансування, оскільки війна затягується, через що країна все більше залежить від зовнішньої допомоги. Українські чиновники вивчають можливості реструктуризації боргу як способу полегшити його тягар, залишаючись у хороших відносинах з міжнародними інвесторами.

Єврокомісія уже кілька тижнів прагне заручитися підтримкою інших країн з метою виділення ще більшого пакету допомоги для України, уряду якої важко тримати фінансову ситуацію під контролем, оскільки російське вторгнення руйнує інфраструктуру та економіку країни.

— За сприяння К’яри Альбанезе та Володимира Верб’яного

