Права на показ чемпіонату Іспанії з футболу продали за божевільну суму
Movistar та DAZN заплатили за права на показ чемпіонату Іспанії з футболу 4,95 млрд євро
Про це повідомляє офіційний сайт вищого іспанського футбольного дивізіону - Ла Ліги.
Угоду з Movistar та DAZN укладено на п'ять років - з сезону-2022/2023 до сезону-2026/2027. Ла Ліга продала права за 4 млрд 950 млн євро.
Матчі між Movistar та DAZN буде розподілено у рівних пропорціях – кожен мовник показуватиме по п'ять ігор кожного туру чемпіонату Іспанії.
Ла Ліга назвала угоду історичною та наголосила, що змогла зберегти доходи від продажу аудіовізуальних прав в умовах, коли прибутки більшості провідних європейських ліг скорочуються.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.21Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе