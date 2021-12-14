Права на показ чемпіонату Іспанії з футболу продали за божевільну суму

Про це повідомляє офіційний сайт вищого іспанського футбольного дивізіону - Ла Ліги.

Угоду з Movistar та DAZN укладено на п'ять років - з сезону-2022/2023 до сезону-2026/2027. Ла Ліга продала права за 4 млрд 950 млн євро.

Матчі між Movistar та DAZN буде розподілено у рівних пропорціях – кожен мовник показуватиме по п'ять ігор кожного туру чемпіонату Іспанії.

Ла Ліга назвала угоду історичною та наголосила, що змогла зберегти доходи від продажу аудіовізуальних прав в умовах, коли прибутки більшості провідних європейських ліг скорочуються.

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