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OPINION

Право брехати й маніпулювати залишилося майже недоторканим

Карл Волох
18 вересня, 2023 понедiлок
08:00
Погляд Карл Волох

Щодо "розслідування", як Портников із Миросею Барчук труїли Ющенка

Іванов, безумовно, людина абсолютно безпринципна й безсоромна. І це нормально й природно, що ви його всі тлумите.

Скажіть мені лише одне: ви впевнені, що оце "розслідування" є для нашої журналістики унікальним чи винятковим? Ви раніше не помічали, як ліплять оці наші "інвестиґатори" свої конспірації й спекуляції на підставі вагомих і неспростовних фактів, типу, "разом працювали", "жили по сусідству", "мами ходили в один дитсадок"? А могутній аналіз за принципом "раз пляшки не здає, значить, сам жене" вам не знайомий?

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Українська журналістика (з допомогою західних друзів) колись пройшла етап відстоювання свого права говорити правду.

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Сьогодні, в умовах моновлади, єдиного марафону й воєнного стану це право серйозно обмежене. А от право брехати й маніпулювати залишилося майже недоторканим. Особливо, якщо це інтересам влади не суперечить, хоча буває всяке.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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