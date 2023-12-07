Правозахисниця Денисова пояснила, які пільги мають діти захисників та захисниць на вступ до державних закладів освіти

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Зараз надходить дуже багато дзвінків від дітей захисників та захисниць, тому що всі почули що збільшуються пільги та змінюються якісь правила. Тому я почну з самого початку, щодо того, хто має пільги на вступ до навчальних закладів для отримання вищої та спеціальної професійної освіти. На сьогодні згідно з законом мають право на вступ поза конкурсом тільки діти загиблих захисників та захисниць до навчальних закладів, які навчають за державним або регіональним замовленням. Тобто не будь-куди, а там, де мають право на вступ на пільгових умовах", - прокоментувала правозахисниця.

За її словами, Міністерство освіти кожного року визначає категорії пільговиків, які можуть скористатися вступними та іншими пільгами. У 2023 році це були діти загиблих захисників та захисниць, учасники бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також, якщо один з батьків чи опікун потрапив у полон або зник без вістей за особливих обставин.

"Під час навчання у таких державних комунальних закладах освіти є підтримка через державну цільову програму. Цією програмою можуть скористатися діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, один з батьків загинув. І до 1 січня було, якщо батьки, мати або батько, загинули під час АТО чи здійснення заходів національної безпеки у стримування агресії проти України. Нарешті вже є закон і з 1 січня такими державними програмами підтримки під час навчання можуть отримати діти захисників та захисниць, які загинули або померли внаслідок поранення під час участі у захисті України, також діти осіб, які позбавлені особистої свободи, що є встановленим фактом. І якщо особа, яка позбавлена особистої свободи, загинула або померла під час полону. Ці категорії дітей з 1 січня теж будуть мати право скористатися державною підтримкою цільової програми", - пояснила очільниця Українського центру захисту прав людини.

Людмила Денісова продовжила: "Якщо діти вступили до ВНЗ, які фінансуються державним або регіональним бюджетом на замовлення, то відбувається повна оплата навчання. Якщо діти з вище перелічених категорій поступили на оплатній основі, то тут може бути за рахунок цієї держаної цільової програми часткова оплата навчання або пільгове кредитування. Потім ще може бути отримання соціальної стипендії, безоплатне забезпечення підручниками, інтернетом. А за денною формою навчання може бути безоплатне користування гуртожитком".

Денісова зауважила, що треба звертатися до керівника навчального закладу. Якщо дитина неповнолітня, то звертаються її представники, батьки чи опікуни. Потрібно написати заяву та обов'язково додати два документи. Перший - документ, що підтверджує цей статус, тобто посвідчення про загибель або витяг з реєстру, другий документ – свідоцтво про народження, як доказ про споріднення з такою особою.