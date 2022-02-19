Представництво НАТО виїжджає з Києва

Про це сьогодні, 19 лютого 2022 року, повідомила Супільному пресофіцерка Центру інформації та документації НАТО Оксана Мусієнко, передає Еспресо.TV.



"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією, оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведений до Львова та Брюсселя", - сказала Мусієнко.



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Водночас вона наголосила, що співробіники НАТО продовжують працювати в Україні.





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