Представництво НАТО виїжджає з Києва
У зв'язку зі значним зростанням ризику нового вторгнення Росії в Україну керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого розташованого у Києві українського представництва до Львова та Брюсселя
Про це сьогодні, 19 лютого 2022 року, повідомила Супільному пресофіцерка Центру інформації та документації НАТО Оксана Мусієнко, передає Еспресо.TV.
"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією, оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведений до Львова та Брюсселя", - сказала Мусієнко.
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Водночас вона наголосила, що співробіники НАТО продовжують працювати в Україні.
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