Прем'єр Шрі-Ланки оголосив надзвичайний стан у країні після втечі президента на Мальдіви

Про це повідомляє Reuters.

Вранці, 13 липня, прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе оголосив надзвичайний стан і комендантську годину, які негайно вступили в силу. ВІн зробив це через протестувальників, які вимагали його відставки та оточили його офіс у Коломбо. Поліція застосувала до них сльозогінний газ, над протестувальникамикружляв військовий гелікоптер, проте їх це не злякало.

Подіям передувала втеча президента Шрі-Ланки Готабаї Раджапакси літаком на Мальдіви за кілька годин до того, як він мав оголосити про свою відставку через народне повстання.

Спікер парламенту зазначив, що Раджапакса призначив Вікремесінгхе виконувати обов’язки президента, посилаючись на розділ конституції, який стосується випадків, коли президент не може виконувати свої обов’язки.

У Сирії під час авіаудару США загинув лідер ІДІЛ.