Прем'єрка Литви виступила за заміну російської мови як другої іноземної в школах

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на заяву Шимоніте.

"Я справді за те, щоб польська мова якомога більше була присутня у школах. І я думаю, що це те, що можна зробити, доклавши зусиль", - сказала вона.

За словами міністерки, знайти вчителів польської мови можливо, тому що в Литві є польські школи, де через зменшення кількості учнів вчителі можуть перейти на роботу до литовських шкіл.

"Я вивчила російську мову у дворі і вважаю ці знання корисними. Але я б хотіла, щоб у дітей був кращий вибір у школі, в системі освіти, за яку відповідає держава, ніж російська мова як єдина друга іноземна мова, яку ми можемо надати, тому що у нас просто немає педагогів, які могли б викладати іншими мовами", - сказала Шимоніте.

Раніше міністерка освіти, науки та спорту Юргіта Шюгджинене також висловила сподівання, що у довгостроковій перспективі лише третина литовських школярів вибере російську мову як другу іноземну.

28 січня у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" студентам, викладачам та адміністрації заборонили використовувати російську мову у закладі. Правила затвердили 27 січня на 40 сесії Академічної конференції університету. За словами президента ЗВО Сергія Квіта, сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінити корпоративну культуру.

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