Президент НОК Гутцайт поскаржився, що не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації

Про це Гутцайт сказав в етері телемарафону.

"Ми працювали та працюємо над цим питанням (прим. – бронювання спортсменів). Коли я працював у міністерстві, ми також працювали над тим, щоб забронювати наших спортсменів. Частково є наші заброньовані спортсмени, частково є наші заброньовані тренери. На жаль, не всіх ми бронюємо, не маємо можливості забронювати", – сказав президент НОК Вадим Гутцайт.

За словами Гутцайта, з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів.