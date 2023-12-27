Президент НОК Гутцайт поскаржився, що не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації
Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт зізнався, що "на жаль, не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації"
Про це Гутцайт сказав в етері телемарафону.
"Ми працювали та працюємо над цим питанням (прим. – бронювання спортсменів). Коли я працював у міністерстві, ми також працювали над тим, щоб забронювати наших спортсменів. Частково є наші заброньовані спортсмени, частково є наші заброньовані тренери. На жаль, не всіх ми бронюємо, не маємо можливості забронювати", – сказав президент НОК Вадим Гутцайт.
За словами Гутцайта, з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів.
- 23 грудня стало відомо, що на війні проти російських окупантів загинув український рефері з боксу, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов.
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