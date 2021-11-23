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Прикордонники затримали чоловіка, який перевозив до РФ порох у флаконах для заправки принтерів

23 листопада, 2021 вiвторок
14:31
Кримінал Прикордонники затримали чоловіка, який перевозив порох до РФ

На пункті пропуску "Мілове" на Луганщині прикордонники затримали українця, який намагався приховано перемістити порох через державний кордон до РФ

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Під час огляду автомобіля "Рено", який слідував з України в РФ, правоохоронці "звернули увагу на поведінку 39-річного водія, який помітно хвилювався".



Під час прикордонно-митного огляду авто службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. У них знаходились флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість нього правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху.



Водій вантажу розповів, що перевозив товар на прохання знайомого та нібито не знав, що у флаконах знаходиться зовсім інша суміш.

Прикордонники направили повідомлення до правоохоронних органів про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ (контрабанда).

Тивають заходи зі з’ясування усіх обставин справи.
 

 
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РФ
порох
прикордонна служба
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