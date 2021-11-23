Прикордонники затримали чоловіка, який перевозив до РФ порох у флаконах для заправки принтерів

Про це повідомляє пресслужба МВС.



Під час огляду автомобіля "Рено", який слідував з України в РФ, правоохоронці "звернули увагу на поведінку 39-річного водія, який помітно хвилювався".







Під час прикордонно-митного огляду авто службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. У них знаходились флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість нього правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху.







Водій вантажу розповів, що перевозив товар на прохання знайомого та нібито не знав, що у флаконах знаходиться зовсім інша суміш.



Прикордонники направили повідомлення до правоохоронних органів про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ (контрабанда).



Тивають заходи зі з’ясування усіх обставин справи.



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