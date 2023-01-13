Пристосуванці чи вимушена необхідність: Як козацька старшина перетворилася на дворянство?. Програма "НеІстфак" о 18:30
Будемо говорити про типовий портрет чиновника Російської імперії та як вона заохочувала перехід на службу козацької старшини
Гість: Сергій Дегтярьов, завідувач кафедри історії Сумського Державного університету, професор. Автор близько 200 наукових статей та 1 монографії. Головний редактор наукових журналів "Сумський історико-архівний журнал", "Refereed Journal: History and Archaeology in Countries of Black Sea Basin".
Також в розмові підніматимуться питання:
Який був відсоток колишньої козацької еліти серед російського чиновництва?
Яким чином колишня козацька еліта інтегрувалася до російського державного апарату?
Що, своєю чергою, очікувало у відповідь козацтво, переходячи на службу?
Чи було протистояння між місцевими чиновниками (українськими) та присланими російськими?
Чи могла б Російська Імперія налагодити процес управління українськими землями без місцевої еліти, лише з російськими чиновниками? Чому робила ставку саме на колишню козацьку еліту?
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
НЕ ІСТФАК — це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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