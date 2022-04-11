Про остаточну перемогу в битві за Київ говорити зарано, - Зеленський

Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу CBS, передає УП.

"Я думаю, що так (відповідаючи на запитання, чи виграла Україна битву за Київ - ред.), але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна, я так не можу оцінити. Я зможу це сказати тільки після того, коли ми переможемо в цій війні. Тому що Буча - це частина великого Києва, це Київська область. Буча, Ірпінь, Гостомель… якщо там були повністю знищені люди, чи ми виграли цю битву? Я не впевнений. Ми утримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи ми перемогли, я не готовий поки що сказати", - сказав президент.

Зеленський сказав, що чітко уявляє що таке перемога України. Він зазначив, що головне - це люди, перемога - це зокрема і повернення людей на вільні, відвойовані території України.

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що російські війська знову спробують взяти столицю.