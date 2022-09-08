Про це повідомляє lenta.ua.

Цього тижня у кінопрокат вийде документальний фільм про видатного українського футболіста 60-х років Олега Базилевича "Bazyl". Наразі його ім'я, на відміну від імені його партнера у нападі київського "Динамо", "Чорноморця" та "Шахтаря" (а потім і у тренерській роботі) Валерія Лобановського, забули. А в ті роки, коли у світовому футболі домінувала збірна Бразилії, Базилевич з його швидкістю та філігранною технікою, був справжнім "українським бразильцем".

Одним із "коронних номерів" дуету була флангова подача Лобановського на дальню штангу, яку замикав черговим голом Базилевич. Суперники чудово знали про це, але все одно нічого вдіяти не могли.

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