Проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена
Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 17 грудня.
"Щодо наявності вугілля. Наразі баланс позитивний: ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 млн тонн в місяць при споживанні 1,7 млн тонн в місяць", - сказав Шмигаль.
Прем’єр додав, що за інформацією Міненерго, проблема з постачанням вугілля наразі вирішена.
"Щодо запасів газу: їх абсолютно вистачає, аби спокійно пройти опалювальний сезон", - додав очільник уряду.
- Нагадаємо, Російська Федерація з 1 листопада припинила поставки в Україну вугілля марок А (антрацит) та П (пісне). Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн.
- Згодом, з 4 листопада Росія заблокувала імпорт в Україну енергетичного вугілля з Казахстану.
- Під час пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що дефіцит вугілля "створений штучно".
- 5 грудня Україна отримала другу партію вугілля зі Сполучених Штатів у 66 тис. тонн.
- 14 грудня Уряд підготував проєкт розпорядження, згідно з яким теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.
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