Українські ТЕС та ТЕЦ можуть перевести на газ через дефіцит вугілля
Уряд готує проєкт розпорядження, згідно з яким теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу
Про це передає РБК-Україна, у розпорядженні якого текст проєкту.
Перехід на газ буде проводитися при нестачі вугілля в період до 15 квітня 2022 року.
"Вжити заходів щодо забезпечення безпеки поставок електроенергії та беззбитковості діяльності з виробництва електроенергії на теплоелектростанціях і теплоелектроцентралях у разі використання ними в якості палива 100% природного газу (на період відсутності в достатній кількості запасів вугілля на складах виробників)" - йдеться в проєкті.
Міненерго, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз України" і "Укренерго" доручено розробити механізм переходу ТЕЦ і ТЕС на газ.
- Нагадаємо, Російська Федерація з 1 листопада припинила поставки в Україну вугілля марок А (антрацит) та П (пісне). Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн.
- Згодом, з 4 листопада Росія заблокувала імпорт в Україну енергетичного вугілля з Казахстану.
- Під час пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що дефіцит вугілля "створений штучно".
- 5 грудня Україна отримала другу партію вугілля зі Сполучених Штатів у 66 тис. тонн.
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