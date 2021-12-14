Українські ТЕС та ТЕЦ можуть перевести на газ через дефіцит вугілля

Про це передає РБК-Україна, у розпорядженні якого текст проєкту.

Перехід на газ буде проводитися при нестачі вугілля в період до 15 квітня 2022 року.

"Вжити заходів щодо забезпечення безпеки поставок електроенергії та беззбитковості діяльності з виробництва електроенергії на теплоелектростанціях і теплоелектроцентралях у разі використання ними в якості палива 100% природного газу (на період відсутності в достатній кількості запасів вугілля на складах виробників)" - йдеться в проєкті.

Міненерго, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз України" і "Укренерго" доручено розробити механізм переходу ТЕЦ і ТЕС на газ.



Нагадаємо, Російська Федерація з 1 листопада припинила поставки в Україну вугілля марок А (антрацит) та П (пісне). Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн.

Згодом, з 4 листопада Росія заблокувала імпорт в Україну енергетичного вугілля з Казахстану.

Під час пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що дефіцит вугілля "створений штучно".

5 грудня Україна отримала другу партію вугілля зі Сполучених Штатів у 66 тис. тонн.

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