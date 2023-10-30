Проєкти українських митців входять у топ-5 за фінансуванням ЄС, - МКІП
У МКІП розповіли, що понад 100 українських митців отримали гранти на свої творчі проєкти - таким чином, Україна увійшла у топ-5 за фінансуванням культури в ЄС
Про це розповів заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко в інтерв'ю "Європейській правді".
Зазначається, що Україна бере участь у "Креативній Європі" - ініціативі, яка допомагає фінансувати та підтримувати мистецькі, культурні та медійні проєкти.
"Україна для "Креативної Європи" зараз є наскрізним пріоритетом. У будь-якій сфері українська участь у проєкті додає балів переможцю", - каже він.
Шевченко розповів, що за сприяння МКІП "Креативна Європа" провела окремий конкурс на 5 млн євро за трьома різним напрямами і проєкти-переможці вже реалізуються.
"Вже з початку цього року підтверджено фінансування на 1,3 млн євро за іншими конкурсами, де перемогли консорціуми за участю українців. А в проєктах для підтримки індивідуальних митців Україна увійшла в топ-5 серед всіх країн Європейського Союзу, чиї проєкти були підтримані, – завдяки чому понад 100 митців отримали невеликі гранти на свої проєкти", - додав заступник.
Шевченко поділився, що наразі Україна очікує на результати конкурсу "Європейські проєкти співпраці", де за фінансування борються 99 проєктів з українською участю.
"Серед них точно буде багато переможців", - вважає він.
Шевченко також повідомляє, що зараз найближча мета МКІП - щоб Україна могла подаватися повноцінно на всі проєкти в галузі медіа.
"Досі участь України була обмежена – бо ми не імплементували аудіовізуальну директиву ЄС. А оскільки тепер ми це зробили, ухваливши Закон "Про медіа", то ми розпочали переговори, щоб нас допустили повністю до участі у всіх конкурсах і ще більше коштів Європейського Союзу були відкриті для українських учасників", - пояснює він.
- Заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко розповів, що на жодній зустрічі ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону.
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