Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Проєкти українських митців входять у топ-5 за фінансуванням ЄС, - МКІП

Проєкти українських митців входять у топ-5 за фінансуванням ЄС, - МКІП

30 жовтня, 2023 понедiлок
17:26
Культура картина художник мистецтво

У МКІП розповіли, що понад 100 українських митців отримали гранти на свої творчі проєкти - таким чином, Україна увійшла у топ-5 за фінансуванням культури в ЄС

Про це розповів заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко в інтерв'ю "Європейській правді".

Зазначається, що Україна бере участь у "Креативній Європі" - ініціативі, яка допомагає фінансувати та підтримувати мистецькі, культурні та медійні проєкти. 

"Україна для "Креативної Європи" зараз є наскрізним пріоритетом. У будь-якій сфері українська участь у проєкті додає балів переможцю", - каже він.

Шевченко розповів, що за сприяння МКІП "Креативна Європа" провела окремий конкурс на 5 млн євро за трьома різним напрямами і проєкти-переможці вже реалізуються.

"Вже з початку цього року підтверджено фінансування на 1,3 млн євро за іншими конкурсами, де перемогли консорціуми за участю українців. А в проєктах для підтримки індивідуальних митців Україна увійшла в топ-5 серед всіх країн Європейського Союзу, чиї проєкти були підтримані, – завдяки чому понад 100 митців отримали невеликі гранти на свої проєкти", - додав заступник.

Шевченко поділився, що наразі Україна очікує на результати конкурсу "Європейські проєкти співпраці", де за фінансування борються 99 проєктів з українською участю.

"Серед них точно буде багато переможців", - вважає він.

Шевченко також повідомляє, що зараз найближча мета МКІП - щоб Україна могла подаватися повноцінно на всі проєкти в галузі медіа.

"Досі участь України була обмежена – бо ми не імплементували аудіовізуальну директиву ЄС. А оскільки тепер ми це зробили, ухваливши Закон "Про медіа", то ми розпочали переговори, щоб нас допустили повністю до участі у всіх конкурсах і ще більше коштів Європейського Союзу були відкриті для українських учасників", - пояснює він.

  • Заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко розповів, що на жодній зустрічі ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону.
Суспільство
ЄС
Читайте також:
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
29 жовтня, 2023 неділя
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
29 жовтня, 2023 неділя
Армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин, - військовий оглядач Попович
Прапор Ізраїлю
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військові та заручники: ЦАХАЛ назвав втрати Ізраїлю у війні проти ХАМАС
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.96
  • EUR
    Купівля 39.44
    Продаж 40.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 жовтня
18:45
свіжі овочі
Китайські астронавти вирощують овочі на орбіті для освоєння далекого космосу
18:28
Нідерланди
Нідерланди доправлять F-16 до Румунії для навчання українських пілотів
18:26
Ексклюзив
Україна, прапор, Батьківщина мати
Порушення закону про мову в суспільстві є, але вони некритичні та несистемні, - Кремінь
18:16
МЗС РФ
У РФ підтвердили розірвання угоди про безвіз з Україною
18:04
OPINION
Михайло Демків з ICU
В мене є 10 тис доларів, куди їх вкласти?
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Кадиров став головним мусульманином Росії з важкою зброєю
18:00
Meta створить для європейських користувачів підписку на Facebook і Instagram без реклами
17:57
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Ексголова СБУ назвав наступний регіон РФ, де відбудуться масові заворушення
17:57
Махачкала, аеропорт
МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі
17:39
Оновлено
Армія РФ атакувала Херсонщину
Росіяни поцілили по кладовищу на Херсонщині: є загиблі й поранені
17:39
ізраїльські солдати
Ізраїльські танки перерізали головну дорогу до Гази в двох місцях, - ЗМІ
17:35
відключення електроенергії
Відключення електроенергії в Україні можуть бути навіть без ворожих обстрілів: нардеп назвав причину
17:08
Косово - Сербія
Сербія має де-факто визнати Косово, а Косово має надати етнічним сербам певний ступінь автономії, - фон дер Ляєн
17:06
Молдова
У Молдові заблокували понад 30 сайтів, 21 із них керують з РФ
17:00
Зеленський
Зеленський виступив проти тимчасового перемир’я: "Ми лише затримуємо детонацію"
16:47
Джо Байден
Байден вимагає від розробників штучного інтелекту звітувати про безпеку уряду
16:38
Оновлено
Ігор Кузін
Випадки захворювання на гепатит A виявили ще в 5 громадах Вінниччини. МОЗ заявило про надзвичайну ситуацію обласного масштабу
16:27
Зеленський
Зеленський розповів про втому від боротьби за переконання союзників у перемозі України
16:26
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Військовим, які не брали участі у бойових діях, загалом виплатили понад 123 млн грн, - Міноборони
16:25
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
ЗСУ й атаки відбивають, і просуваються вперед: заступник командира 3-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута
16:12
Єдині новини
Мінкульт: ЄС не вимагає від України закриття телемарафону
16:05
На фото: Шані Лук
Викрали та катували: в Ізраїлі підтвердили загибель німкені, яку ХАМАС узяв у заручники
16:02
OPINION
Володимир Кадигроб
Хто такі Остапчук і його партнер з YBC Арчаков
15:41
в'язниця
РФ намагається вербувати вʼязнів з тимчасово окупованого сходу України
15:38
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Біля Авдіївки окупанти витрачають більше ресурсу, ніж свого часу в боях за Бахмут, - Інформспротив
15:34
Ексклюзив
Штурмами на різних ділянках фронту ворог відвертає увагу ЗСУ від Авдіївського та Мелітопольського напрямків, - речник ЗСУ
15:19
Оновлено
Окупанти обстріляли маршрутку у Херсоні
Окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні: відомо про щонайменше 7 постраждалих
14:53
Окупанти повідомили, начебто продали квартиру Зеленських в Ялті за 44,3 млн рублів
14:51
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
Попри голод у країні, КНДР продовжуватиме постачати озброєння до РФ, - головна консультантка НІСД
14:44
зерно, експорт
Тимчасовим коридором до українських портів прямують два судна
14:35
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
Китай заявив, що сприятиме мирним переговорам між РФ та Україною "по-своєму"
14:28
Ексклюзив
Махачкала, аеропорт
"Росію "хитатиме" щотижня": політолог Цибулько про масові заворушення на території РФ
14:20
У Норвегії відкрили виставку нематеріальної культурної спадщини України
Петриківський розпис, кобзарство, лірництво: в Норвегії відкрили виставку української нематеріальної культурної спадщини
14:18
вітер
На Київщині у вихідні зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
14:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:10
Нью-Делі
Якість повітря у столиці Індії впала до найнижчого рівня за останній рік
14:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Вчити російську мову в Україні не обов`язково – нею без науки володіють усі
13:56
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Наєв назвав чисельність білоруських військ на кордоні з Україною
13:50
Сонце
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли цього тижня очікувати найтепліший день в Україні
13:48
ракета
Росіяни вдарили балістикою по Запорізькій області: зруйнували об'єкт соцінфраструктури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV