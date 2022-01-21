Прокуратура оголосила про підозру ексначальнику управління Діамантбанку у розтраті 25 млн грн

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.



Слідство встановило, що посадові особи Діамантбанку систематично укладали свідомо збиткові угоди щодо купівлі або продажу іноземної валюти з іншою фінансовою установою. Внаслідок цього банку завдано збитків в особливо великому розмірі, що призвело до початку процедури ліквідації банку.



Після експертизи вдалося підтвердити завдання збитків банку, що перебуває в державному управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), на загальну суму понад 25 млн грн.



Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та встановлюються усі особи, які причетні до злочинної діяльності.

Нагадаємо, 24 квітня 2017 НБУ визнав Діамантбанк банкрутом.

23 червня 2017 Нацбанк вирішив його ліквідувати.