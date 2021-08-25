Промвиробництво в Україні за сім місяців скоротилося до 1,8%, - Держстат

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.



Згідно з повідомленням, промислове виробництво у січні-липні сповільнилося до 1,8% з показника 2,1% за підсумками півріччя. Зокрема, у переробній промисловості темпи знизилися з 2,5% до 1,8%, а у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - залишились на рівні 1,7%. У добувній промисловості і розробці кар'єрів темпи зросли до 1,8% з 1,4%.



Зазначається, що у липні промвиробництво зросло на 1,3% у порівнянні з червнем та на 0,9% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

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