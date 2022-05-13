Пропагандисти РФ змушують російських військових зніматися в агітаційних роликах, – українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО України.



Командирів підрозділів змушують відправляти військових та техніку з передових позицій для імітації успішного наступу та створення картинки гуманізму "воинов освободителей".



"Окупантів змушують копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій, стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії та здійснювати розмінування території", - йдеться в повідомленні.



Для створення сюжетів військові по кілька разів заміновують та розміновують вже очищену від боєприпасів територію.



Під час одного з таких "розмінувань" на Арабатській Стрілці кілька рашистів отримали осколкові поранення та контузії.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною, де він розповідає про власні звірства."Я можу взяти людину і в голову "бам"… із кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я довбо*бом став, я взагалі еб*нутий став", - розповідає росіянин дружині. Чоловік також запевняв, що приїде додому та виховає сина "так, як треба". Жінка стурбована словами окупанта, але загарбник не дуже переймається.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb