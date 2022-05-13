Пропагандисти РФ змушують російських військових зніматися в агітаційних роликах, – українська розвідка
Російські пропагандисти змушують командирів окупантів відводити з передових позицій та особовий склад та військову техніку для участі в фільмуванні агітаційних роликів
Про це повідомляє ГУР МО України.
Командирів підрозділів змушують відправляти військових та техніку з передових позицій для імітації успішного наступу та створення картинки гуманізму "воинов освободителей".
"Окупантів змушують копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій, стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії та здійснювати розмінування території", - йдеться в повідомленні.
Для створення сюжетів військові по кілька разів заміновують та розміновують вже очищену від боєприпасів територію.
Під час одного з таких "розмінувань" на Арабатській Стрілці кілька рашистів отримали осколкові поранення та контузії.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною, де він розповідає про власні звірства."Я можу взяти людину і в голову "бам"… із кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я довбо*бом став, я взагалі еб*нутий став", - розповідає росіянин дружині. Чоловік також запевняв, що приїде додому та виховає сина "так, як треба". Жінка стурбована словами окупанта, але загарбник не дуже переймається.
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