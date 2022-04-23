Проросійський портал поширив фейк про загрозу голоду в Литві, щоб відволікти росіян від стану економіки РФ, - Центр при РНБО
Проросійський ресурс Baltnews випустив фейк, ніби Литва на межі голоду, щоб відволікти росіян від стану економіки в РФ через санкції
Про це повідомив Центр при РНБО.
У сюжеті йдеться про те, що в Литві за межею бідності перебуває близько п'ятої частини населення, у магазинах продають старі запаси продуктів. Також портал повідомляє, що інфляція в ЄС до 2022 року може зрости з 7% до 12% через санкції проти РФ.
"Це лише маніпуляція фактами. Кадри порожніх полиць - січневий сюжет Reuters про те, як коронавірус впливає на постачання товарів до магазинів ЄС. Написи на етикетках супермаркету - англійською мовою. ЄС не загрожує брак продовольства. Її учасники самодостатні за більшістю видів сільськогосподарської продукції. Інформаційний "вкид" покликаний відволікти народ РФ від стану власної економіки через санкції за війну. З початку року загальний рівень інфляції в Росії складає 16,7%, і до кінця року зросте до 20%", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
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