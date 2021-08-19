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Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму

19 серпня, 2021 четвер
13:34

Кіберфахівці СБУ викрили осередок інформаційно-підривної діяльності проти держбезпеки України. У Луцьку нейтралізовано ботоферму, яку фінансували представники РФ

  • Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму
  • Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму
  • Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму
  • Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму

Про це передає пресслужба СБУ.

Як зазначається, за завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни.

Серед іншого, агітували за створення так званих "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".

Для приховування протиправної діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. "Техніку" розмістили за шістьма підпільними адресами.

В СБУ зауважили, що гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.

Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку" правоохоронці виявили:

  • GSM-шлюзи,
  • комп’ютерне обладнання,
  • банківські картки,
  • понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,
  • фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Росія
СБУ
ботоферма
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