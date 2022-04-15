Протягом доби окупанти 24 рази обстріляли Луганщину: загинуло двоє мирних мешканців, ще двох поранено, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"24 рази російські війська обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини минулої доби - дві особи загинули, ще двох поранено. Йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії. П’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири - лисичан. Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд", - розповів він.



Унаслідок обстрілу дві людини загинуло, ще двоє отримали поранення. Так, під час артобстрілу Кремінної 37-річний житель Кремінної зазнав проникного осколкового поранення спини.



"У Рубіжному протягом місяця тривають позиційні вуличні бої. Деякі сумні новини ми отримуємо, лише коли свідку події вдається вирватися із рук загарбників. Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер", - додав очільник ОВА.



Він також попередив про кримінальну відповідальність за мародерство.



"Так, 14 квітня в Сєвєродонецьку при спробі пограбування зачиненого магазину затримано чотирьох місцевих жителів. Також в області зафіксовано шість фактів незаконного заволодіння транспортними засобами", - зауважив Сергій Гайдай.

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