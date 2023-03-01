Про це і не тільки світові ЗМІ писали 1 березня:

The New York Times:

Тритижневий бій у Вугледарі на півдні України став найбільшою танковою битвою війни та завершивсь провалом для росіян. У тривалому бою обидві сторони кинули в бій танки, гуркочучи по ґрунтових дорогах і маневруючи навколо лісових масивів, при цьому росіяни просувалися вперед колонами, а українці оборонними маневрами, стріляючи здалеку або зі схованок, коли російські колони наближалися до них.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав під час візиту до Узбекистану, що адміністрація Байдена не бачить жодних доказів готовності Путіна вести серйозні мирні переговори щодо його війни в Україні. "Навпаки, усі докази свідчать протилежне", – сказав він.

У Китаї Сі Цзіньпін зустрівся з Олександром Лукашенком, лідери двох країн обговорили зміцнення ділових зв'язків і обмін технологіями. На думку США, візит Лукашенка є ознакою зміцнення зв’язків Китаю з Москвою. Адміністрація Байдена звинуватила Пекін у розгляді питання про постачання російським військовим летальної зброї, натомість Китай заперечує ці звинувачення.

Україна надсилає підкріплення у Бахмут, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона не сказала, скільки військ і з якою метою вводять. "Незрозуміло, чи можуть підкріплення знадобитися для прикриття, чи матеріально-технічної підтримки в разі відходу українських військ, чи вони можуть бути частиною сил для продовження оборони Бахмута", – додають у NYT.

The Washington Post:

Видання пише про перший весняний день для українців: діляться фотографіями свіжих квітів і відзначають, що пережили жорстоку воєнну зиму. Медіа цитує Кулебу, який зазначає, що 1 березня символізує чергову серйозну поразку Путіна, який не зміг використати зимовий сезон та енергію як зброю, щоб виграти війну в Україні.

WP також акцентує на тому, що бої у Бахмуті продовжують загострюватися. Українські військові заявили вранці в середу, що минулої доби відбили 85 атак у Бахмуті та прилеглих містах цього регіону.

The Guardian:

Видання повідомляє, що Росія втратила щонайменше 130 танків і БТРів у Вугледарі в найбільшій танковій битві в Україні. Залишки російських танків, підірваних на мінах, підбитих артилерією або знищених протитанковими ракетами, тепер засмічують поля ферм по всьому шахтарському містечку, свідчать кадри українських військових з безпілотників.

Медіа говорить про лобістів у Вашингтоні та їхні послуги Україні. "Деякі з найпотужніших лобістів Вашингтона надають свої послуги Україні безкоштовно, але водночас вони отримують мільйонні гонорари від підрядників Пентагону, які можуть отримати вигоду від війни країни з Росією", – наголошує Guardian. ЗМІ зазначає, потужна індустрія лобізму Вашингтона стала чи не однією з найважливіших галузей, яка прийшла на допомогу Україні. Разом із тим, окрім альтруїстичних причин, деякі лобістські фірми також мають фінансові стимули для допомоги Україні: вони заробили мільйони, лобіюючи виробників зброї, які могли б отримати прибуток від війни.

Росіянина затримали за проукраїнські малюнки дочки, його звинувачують у "дискредитації російської армії". А 12-річну дівчинку відправили до притулку – батько виховував її сам. Родина заявила, що на них чинили тиск у поліції з квітня минулого року, коли шестикласниця Марія відмовилася брати участь у патріотичному уроці у своїй школі та зробила кілька малюнків, на яких зображено ракетний обстріл сім’ї, що стояла під українським прапором, а також малюнок із написом "Слава Україні!".

Колекцію, створену між повітряними тривогами та ракетними ударами, привезла із Києва до Парижа українська дизайнерка Лілія Літковська. Колекцію під назвою "Із зони бойових дій з миром" показали в кінотеатрі в стилі арт-деко на фоні кадрів, знятих у київській студії. "Я в Парижі, тому що хочу поговорити про нашу неймовірну, сміливу країну, про нашу силу, нашу культуру, коріння та нашу глибоку історію", – цитують Guardian Літковську.

Politico:

Чи переможе на виборах в Естонії найбільша союзниця України Кая Каллас? Наразі реформаторська партія Каллас лідирує, проте вони можуть перемогти на виборах і все одно не сформувати уряд більшості. Як це сталося після виборів у 2019 році, а коаліція, побудована навколо EKRE та Центристської партії, може усунути Каллас від влади. Втрата такого ключового союзника стала б ударом для України, переконані у Politico, оскільки загроза втоми від війни наростає в західних столицях.

Видання також акцентує на тому, що Китай пообіцяв посилити торговельні зв’язки з Білоруссю, всупереч поглиблення санкціям Заходу проти близького союзника Росії. "Китайсько-білоруська дружба непорушно міцна, – заявив Сі Цзіньпін. – Буде розширено економічне і торговельне співробітництво, і Китайсько-білоруський індустріальний парк буде повністю побудований". Лукашенко, чия економіка сильно постраждала від санкцій, запроваджених Заходом за його роль у підтримці війни Путіна, домігся від Сі нових обіцянок щодо подальших інвестицій у Білорусь.

CNN:

Медіа повідомляє, що черговий російський ракетний удар вразив критичну та цивільну інфраструктуру в центральній Україні. Удар був завданий по Полтавській області.

Путін готується до зустрічі з Сі Цзіньпінем та китайською делегацією в Москві. Їм хочуть показати лінію метро у Москві, до роботи над якою був залучений російський підрозділ китайського будівельного підприємства.

Бахмутська лікарка разом із чоловіком живе у підвалі, поки у місті точаться бої. Вони залишилися в східноукраїнському місті, попри погіршенню гуманітарної ситуації та ситуації з безпекою. Молчанова та її чоловік є двома з приблизно 4500 цивільних осіб, які все ще перебувають у Бахмуті.

Gazeta Wyborcza:

Фінляндія відгороджується від Росії, розпочинаючи будівництво огорожі. Почалося будівництво паркану на фінсько-російському кордоні. Поки що він матиме кілька кілометрів, а з часом – аж двісті. Фіни бояться, що після вторгнення в Україну Москва пришле їм тисячі іммігрантів.

Українські танкісти на Донбасі кажуть, що один Leopard вартий десяти радянських Т-64, пише "Виборча". Українські офіцери поблизу Вугледара вже мають ідеї, як ефективно використовувати Leopard для розриву російських ліній.