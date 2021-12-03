Псакі повідомила, що Байден і Путін під час ймовірної зустрічі обговорять Україну
Під час можливих переговорів президента США Джо Байдена й президента РФ Володимира Путіна буде йтись про Україну
Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
“Ми обговорюємо таку можливість і оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо войовничої риторики і нарощування Збройних сил на кордоні з Україною”, - наголосила вона.
За її словами, Білий дім консультується з Конгресом США і європейськими союзниками щодо застосування санкцій проти РФ за агресію проти України.
“Звичайно, введення економічних санкцій - це один з варіантів. Але ми збираємося робити це шляхом консультацій з Конгресом і європейськими партнерами”, - додала Псакі.
- Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним може відбутися 7 грудня 2021 року.
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