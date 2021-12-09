Публічне заперечення збройної агресії РФ: уряд пропонує запровадити адміністративну відповідальність

Про це він заявив на засіданні уряду у четвер, 9 грудня, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні ми підтримали два законопроєкти, які стосуються національної безпеки нашої держави. Вони передбачають зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій", - написав міністр у Telegram.



Нагадаємо, наприкінці 2017 року нардепи від "Народного Фронту" зареєстрували законопроєкт №7354 щодо кримінальної відповідальності за заперечення факту воєнної агресії РФ проти України, проте в березні 2018 року його повернули на доопрацювання.

14 вересня 2020 року нардепи від "Європейської Солідарності" зареєстрували законопроєкт №4087 про встановлення відповідальності представників влади за публічне заперечення тимчасової окупації частини території України Росією, а також за порушення заборон щодо зв'язків і взаємодії з незаконними органами (посадовцями) на тимчасово окупованій території. Законопроєкт станом на 24 вересня опрацьовують у комітеті. Законопроєкт зняли з розгляду 2 січня 2021 року.

23 вересня 2020 року у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити чиновникам та державним органам публічно висловлюватися щодо визнання законності окупації Росією, однак 7 вересня 2021 його зняли з розгляду.

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував текст законопроєкту. Так, за публічне заперечення збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації РФ територій України та спроби легалізувати та легітимізувати анексію частини території України політичні діячі матимуть сплатити штраф від 17 до 34 тис. грн, а якщо повторно протягом року - від 34 до 51 тис. грн.Закон стосується національних та іноземних публічних діячів, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та політично значущих осіб."Під публічним запереченням слід розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове або графічне зображення Криму чи Донбасу російським або як окремого територіального суб'єкта, або заперечення спроб РФ легалізувати та легітимізувати анексію Криму", - йдеться в документі.