Путін готовий до ядерної війни з НАТО. Агресора треба зустрічати в Україні, поки він не обрав нову жертву, - Фельштинський
Російсько-американський історик, дослідник і критик путінського режиму Юрій Фельштинський вважає, що президент Росії Володимир Путін готовий до ядерної війни з НАТО і з ним треба боротися в Україні, поки агресор не обрав нову жертву
Історик заявив про це в етері Еспресо.TV.
"Ми маємо два сценарії. Один сценарій, коли НАТО розуміє, що зі злочинним режимом у Росії потрібно боротися, допомагаючи Україні всіма силами, не лише зброєю. Не обовʼязково солдатами на українській землі, адже, скоріш за все, солдати НАТО вам не потрібні. А військова техніка і повітряний дах, прикриття - потрібні", - зазначив Фельштинський.
Науковець висловив щирі сподівання, що Північноатлантичний Альянс прийде до цього рішення, і вважає, що позиція НАТО не втручатися у війну Росії проти України була катастрофічною помилкою.
"За рішення не втручатися у війну в Україні буде платити НАТО. Якщо Путін зуміє навіть не перемогти, перемоги у війні з Україною Путіну не бачити, якщо йому вдасться розорити Україну настільки, що зможе вийти через Південь до Молдови, - Путін розпалить таке ж полумʼя у Молдові. І після цього президент Росії все одно предʼявить Заходу ядерний ультиматум з вимогою віддати йому Балтійські країни. Якщо зараз допомога Україні не надається через шантаж ядерною війною - це страусина політика, яка нікого не врятує. Путін готовий вести ядерну війну. Його треба зустрічати вже на території України, а не чекати, поки він обере наступну жертву і все одно предʼявить ядерний ультиматум", - зауважив Юрій Фельштинський.
- Нагадаємо, Північноатлантичний альянс надалі зміцнюватиме східний фланг через вторгнення Росії в Україну.
- Раніше Фельштинський також заявив, що переворот у Росії може відбутися лише після поразки у війні з Україною, а перемовини з Путіним потрібно вести з позиції сили.
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