Путін не проти перемовин у Будапешті щодо припинення вогню в Україні, але за певних умов, - Орбан після телефонної розмови з президентом РФ
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з президентом Путіним стосовно перемовин щодо припинення вогню в Україні. Той погодився, але за певних умов
Про це повідомляє угорське видання Index.
Як стало відомо, 6 квітня Віктор Орбан розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, причому досить тривалий час.
За словами прем'єр-міністра Угорщини, в Україні необхідно негайно припинити вогонь.
Щодо цього Орбан запропонував Путіну провести в Будапешті зустріч між РФ та президентами України, Франції та канцлером Німеччини.
Путін погодився. Проте повідомив, що для припинення обстрілів у нього є певні умови.
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