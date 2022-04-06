Путін не проти перемовин у Будапешті щодо припинення вогню в Україні, але за певних умов, - Орбан після телефонної розмови з президентом РФ

Про це повідомляє угорське видання Index.



Як стало відомо, 6 квітня Віктор Орбан розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, причому досить тривалий час.

За словами прем'єр-міністра Угорщини, в Україні необхідно негайно припинити вогонь.

Щодо цього Орбан запропонував Путіну провести в Будапешті зустріч між РФ та президентами України, Франції та канцлером Німеччини.

Путін погодився. Проте повідомив, що для припинення обстрілів у нього є певні умови.



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