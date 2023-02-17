Путін не відмовився від планів ліквідувати Зеленського, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
Голова Служби зовнішньої розвідки України 2020 - 2021 рр. Валерій Кондратюк вважає, що у Російській Федерації не відмовились від планів ліквідувати президента Зеленського та військово-політичне керівництво держави
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Говорити про те, що Путін не ставив задачу ліквідувати президента Зеленського та вище військово-політичне керівництво України, є брехнею. Перехоплення ГУР МО України доводять, що такі плани у РФ були. Проте саме ця інформація дозволила завадити росіянам виконати такі плани", - розповів Кондратюк.
Ексголова Служби зовнішньої розвідки України наголосив, що у РФ не відмовились від планів ліквідації вищого військово-політичного керівництва України.
"На початку повномасштабного вторгнення вдалось зруйнувати плани РФ по ліквідації військово-політичного керівництва України. Проте це не означає, що Путін відмовився від планів ліквідувати Зеленського та керівництво держави. Якщо на початку вторгнення весь російський агентурний апарат в Україні був переляканий і не виходив часто на зв'язок, то зараз ситуація інша. Сьогодні вони знову активізувались. Це означає, що загроза для нашого військово-політичного керівництва знову існує", - додав він.
- 5 лютого Нафталі Беннет, який обіймав посаду прем'єра Ізраїлю у березні 2022 року, заявив, що російський диктатор Володимир Путін пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського
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