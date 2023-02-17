Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Говорити про те, що Путін не ставив задачу ліквідувати президента Зеленського та вище військово-політичне керівництво України, є брехнею. Перехоплення ГУР МО України доводять, що такі плани у РФ були. Проте саме ця інформація дозволила завадити росіянам виконати такі плани", - розповів Кондратюк.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України наголосив, що у РФ не відмовились від планів ліквідації вищого військово-політичного керівництва України.

"На початку повномасштабного вторгнення вдалось зруйнувати плани РФ по ліквідації військово-політичного керівництва України. Проте це не означає, що Путін відмовився від планів ліквідувати Зеленського та керівництво держави. Якщо на початку вторгнення весь російський агентурний апарат в Україні був переляканий і не виходив часто на зв'язок, то зараз ситуація інша. Сьогодні вони знову активізувались. Це означає, що загроза для нашого військово-політичного керівництва знову існує", - додав він.