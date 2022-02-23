"Путін оголосив війну Україні": депутати міськради Івано-Франківська закликають Зеленського та Раду закрити кордони з РФ і Білоруссю

Про це йдеться у їхньому зверненні на сайті Івано-Франківської міськради.



Депутати нагадали, що Росія визнала "Л/ДНР", порушила територіальну цілісність України та підтвердила збройну агресію. За їхніми словами, президент РФ поставив під сумнів сам факт існування української державності та далі буде здійснювати агресію щодо української території й інших країн Центральної та Східної Європи.



"Цим актом Путін фактично оголосив війну Україні. Неоголошена війна стала оголошеною. Росія - офіційно агресор", - наголосили депутати.



Вони зазначили, що українська влада має діяти рішуче й ухвалити рішення для захисту країни.



"Вважаємо, що потрібно негайно закрити кордон з Росією та Білоруссю та ввести воєнний стан на території Донецької й Луганської областей. Зараз парламенту необхідно невідкладно проголосувати постанову про розірвання дипломатичних відносин з агресором", - наголосили у зверненні.



Відповідні проєкти постанов зареєстровані у Верховній Раді.



Також депутати вимагають від влади негайно збільшити оборонні витрати за рахунок непріоритетних статей, негайно звернутися до міжнародних партнерів про невідкладне прийняття найжорсткішого пакету санкцій проти Росії, ухвалити рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули російське. Крім того, вони виступили за націоналізацію бізнесу росіян і колаборантів в Україні, відкриття кримінальних проваджень проти депутатів Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР", а також вищих посадових осіб, котрі готували це рішення. Звернення містить заклик до української влади офіційно заявити про вихід РФ з Мінських угод і перейти до консультацій щодо Будапештського меморандуму.



"У той час, коли українська влада і лідери провідних держав світу докладають максимум зусиль для того, щоби врегулювати ситуацію, а українці готові бути єдиними у захисті своєї землі та сімей, окремі народні депутати України та олігархи в цей час активно втікали за кордон", - зазначено в заяві.



Вони назвали дезертирством такі дії та додали, що "втеча українських олігархів, які контролюють стратегічні підприємства та підприємства-монополісти електро-, газо-, тепло- і водопостачання та водовідведення, що мають вирішальне значення для української економіки у разі введення воєнного стану, вчергове демонструє їхнє грабіжницьке ставлення до української нації і держави".



Депутати нагадали, що російсько-українська війна триває вже вісім років і спрямована на знищення України, її ідентичності з усіма руйнівними для українців наслідками. Вони закликали громадян об'єднуватися.



"Ми віримо в наші Збройні сили, територіальну оборону, у силу духу і героїзм українського народу. Україна і далі впевнено повинна йти своїм шляхом у майбутнє у колі демократичних держав, зокрема ЄС та НАТО. За цей вибір ми заплатили високу ціну. Нам не треба чужого, але й свого не віддамо", - підсумували депутати.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb