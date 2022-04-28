"Путін поважає силу": Захід має готуватися до війни з Росією, щоб стримати очільника РФ - екскомандувач НАТО Ширрефф
Колишній заступник верховного головнокомандувача НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф вважає, що ескалація військових цілей є необхідністю та "абсолютно правильним підходом"
Про це Ширрефф сказав під час інтерв'ю для BBC.
"Для цього мають бути виділені значні ресурси, і це має бути зроблено у всьому альянсі", - наголосив Ширрефф.
Також він попередив, що Путін може відреагувати агресивно, але ця ескалація потрібна, щоб показати серйозність Заходу.
"Найгірший варіант - це війна з Росією. Підготовка до найгіршого варіанту, швидше за все, стримає Путіна, тому що, зрештою, Путін поважає силу", - додав він.
- Нагадаємо, 23 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що введення до України миротворчого контингенту НАТО призведе до прямого зіткнення РФ з Альянсом.
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