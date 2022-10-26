Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.

"Для Росії важливо вийти з режиму, у який вона себе загнала, тобто режиму повної ізоляції. Ви подивіться, з якими лідерами країн зідзвонюється або зустрічається Путін. Це лідери, яких раніше вважали або проксі-країнами для певних великих країн, або це взагалі малозначущі країни, які раніше ніколи не впливали на світову політику і на світові розклади", - сказав Віктор Шлінчак.

Керівник правління інституту світової політики зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагається легітимізувати себе, тому якщо його не запросять на саміт Великої двадцятки, то він подасть це росіянам як своє рішення не їхати.

"Зараз Путін готовий зустрічатися з ким завгодно, аби продемонструвати, що ще хтось із ним зустрічається. Відповідно, якщо відбудеться ця поїздка на саміт Великої двадцятки, то це легітимізує Путіна. І я думаю, що це дуже багато розумних людей у світі, які визначають світову політику, розуміє. І я чомусь сподіваюся, що Путіну у запрошенні буде відмовлено. Відповідно, можливо знаючи це, Путін вже готує внутрішню свою аудиторію, ще це не йому відмовили, а це він вирішив туди не їхати", - додав він.

6 жовтня президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії.

Віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд заявила, що Росію необхідно виключити з Великої двадцятки та Міжнародного валютного фонду.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав виключити РФ з Великої двадцятки та прогнати з усіх міжнародних майданчиків.

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