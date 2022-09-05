Путін завтра може назвати "антиросійським анклавом" будь-яку країну, - військовий експерт Мусієнко
Є загроза для інших країн в тому, що президент РФ Володимир Путін назвав Україну "антиросійським анклавом"
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.
"Після того, як Путін сказав про те, що вони воюють з анклавом антиросійським, а не проти незалежної держави. Для світу потрібно зрозуміти, що завтра Путін назве "антиросійським анклавом" Литву, післязавтра Польщу, потім Естонію, потім Молдову і так далі", - сказав він.
На думку Мусієнка, це досить небезпечна тенденція.
"Коли про незалежну суверенну державу говорять як про якийсь анклав проти якого можна навіть починати не війну, а якусь спеціальну воєнну операцію. Завтра вони проведуть висадку десанту в Хорватії чи підуть на Словенію. Оголосять їх якимись "антиросійським анклавом" і скажуть, що захищають там інтереси Росії. Це досить загрозливі тенденції", - підсумував експерт.
- Путін 1 вересня заявив, що "місія російських солдатів - захистити саму Росію, тому що на території України" нібито почали створювати "антиросійський анклав, який загрожує РФ".
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