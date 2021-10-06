Путін заявив, що Росія цьогоріч перевиконає контрактні обсяги транзиту газу через Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, Росія дотримується зобов'язань щодо прокачування 40 млрд кубометрів на рік.

"Росія в 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України", - додав Путін.

Президент Росії заявив, що "Газпрому" нібито не вигідно збільшувати обсяги транзиту через Україну.

"Збільшувати обсяг (транзитк газу через Україну - ред.) для" Газпрому" економічно невигідно. Це дорожче", - заявив Путін.

За його словами, доставка газу в Європу за новими маршрутами економічно дешевше приблизно на $3 млрд.