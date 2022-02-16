Путіна лякає успіх України, він розігрує карту ультранаціоналізму, щоб зберегти свій режим, - очільник Мюнхенської безпекової конференції

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму, передає НВ.



"Я спостерігаю за Путіним. Можу сказати, що з 2012 року, коли він повернувся у президентство, тоді було багато демонстрацій на вулицях, і ви знаєте, що було в арабському світі, потім революції в Грузії, в Україні, потім у Білорусі. І він злякався, що люди в його країні теж будуть втомленими пострадянською олігархічною системою", - сказав Гойсген.

Він наголосив, що президент РФ почав "розігрувати карту нового ультранаціоналізму".

"Що призвело і до анексії Криму, зокрема, це мало популярність у його країні", - наголосив він.

Голова Мюнхенської безпекової конференції зазначив, що Путін знищив опозицію у Росії.

"Когось отруїли. Він закрив неурядові організації. Нема вільних ЗМІ. Панує авторитарний режим. І як можна підтримувати авторитарний режим? Ми бачимо, як це робиться - через націоналізм, ультранаціоналізм", - наголосив він.

На думку Гойсгена, Путіна лякають успіхи України.

"Ваш успіх лякає Путіна. І ваш успіх це і економіка, і те, що люди відчувають. Зрозуміло, що те, що відбувається в Києві, неможливо в Москві", - сказав він.

Очільник Мюнхенської безпекової конференції наголосив, що через це Путін "буде й надалі тримати око на вашій країні".

Він зазначив, що Україна має продовжувати розвивати демократію та йти шляхом реформ.

"Ми вас підтримуватимемо. Ми разом із вами. Ви маєте зробити свою домашню роботу. І ми дуже раді бути з вами", – резюмував Гойсген.



