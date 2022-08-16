Путіну потрібно оголошувати мобілізацію для відновлення наступу армії РФ, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Теоретично Росія може відновити наступальні дії на декількох напрямках. В них достатньо сил та засобів для таких заходів. Проте, я вважаю, що через деякий час за таких обставин Путін змушений буде оголосити загальну мобілізацію. Через величезні втрати, які залежать від наступальних планів, він змушений буде це зробити", - пояснив Костенко.



Полковник СБУ переконаний. що за будь-яких обставин в росіян не вистачить сил та засобів для захоплення Миколаєва та Одеси.



"Вони можуть розпочати наступальні дії, щоб відновити свої логістичні спроможності на Півдні України. Проте про захоплення Одеси та Миколаєва мова не йде. В них немає для цього сил та засобів. Тобто про наступальні дії росіян на оперативно-тактичному рівні можемо говорити, але не більше. Однак і такі дії зараз для них є складними", - додав він.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня повідомив, що Росія збільшила угруповання ворожих вертольотів до 360 одиниць, також близько 430 російських літаків знаходиться довкола українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму.